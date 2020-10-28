28.10.2020
22:29
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Общество

Охрана памятников культурного наследия — чисто мужское дело?

Общественный совет при Департаменте Республики Саха (Якутия) по охране объектов культурного наследия избрал свой новый состав. Любопытно его гендерное разнообразие: 12 мужчин и 2 женщины.

Новое — вместо Светланы Белолюбской председателем Совета избран Руслан Васильев.

Далее приводим состав Общественного совета при департаменте:

Белолюбская Светлана Викторовна — доцент кафедры «Архитектура и городское строительство» Инженерно-технического института СВФУ им. М.К. Аммосова;

Андросов Гаврил Гаврильевич — заместитель председателя правления Союза писателей Якутии;

Васильев Руслан Васильевич — председатель Совета Якутского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры;

Дьяконов Александр Васильевич — ответственный секретарь Якутского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры;

Иванова Розалия Никифоровна — научный сотрудник Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН;

Мучин Василий Иванович — заслуженный строитель Республики Саха (Якутия) и почетный строитель Республики Саха (Якутия);

Петров Пантелеймон Пантелеймонович — старший научный сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН;

Алексеев Анатолий Николаевич — учредитель (участник) ООО «Центр археологических и этнологических экспертиз»;

Алексеев Николай Николаевич — генеральный директор ООО «ЛСТК-Проект»;

Андросов Иван Степанович — директор ООО «Архитектурно-монументальная мастерская «Зодчий»;

Высоких Андрей Анатольевич — директор ООО «ПРОФИ», председатель Якутского городского отделения ЯРО ВООПИиК;

Осканов Адам Хаджибикарович — генеральный директор ООО «ОСК-Стройиндустрия»;

Шишигин Иван Ильич — генеральный директор ОАО РПИИ «Якутпроект»;

Яроев Вячеслав Васильевич — генеральный директор ООО Дизайн-Студия «Уран».

Фото: SAKHALIFE.RU, https://depohran.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3235315
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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