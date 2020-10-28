Охрана памятников культурного наследия — чисто мужское дело?

Общественный совет при Департаменте Республики Саха (Якутия) по охране объектов культурного наследия избрал свой новый состав. Любопытно его гендерное разнообразие: 12 мужчин и 2 женщины.

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