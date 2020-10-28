Охрана памятников культурного наследия — чисто мужское дело?
Общественный совет при Департаменте Республики Саха (Якутия) по охране объектов культурного наследия избрал свой новый состав. Любопытно его гендерное разнообразие: 12 мужчин и 2 женщины.
Новое — вместо Светланы Белолюбской председателем Совета избран Руслан Васильев.
Далее приводим состав Общественного совета при департаменте:
Белолюбская Светлана Викторовна — доцент кафедры «Архитектура и городское строительство» Инженерно-технического института СВФУ им. М.К. Аммосова;
Андросов Гаврил Гаврильевич — заместитель председателя правления Союза писателей Якутии;
Васильев Руслан Васильевич — председатель Совета Якутского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры;
Дьяконов Александр Васильевич — ответственный секретарь Якутского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры;
Иванова Розалия Никифоровна — научный сотрудник Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН;
Мучин Василий Иванович — заслуженный строитель Республики Саха (Якутия) и почетный строитель Республики Саха (Якутия);
Петров Пантелеймон Пантелеймонович — старший научный сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН;
Алексеев Анатолий Николаевич — учредитель (участник) ООО «Центр археологических и этнологических экспертиз»;
Алексеев Николай Николаевич — генеральный директор ООО «ЛСТК-Проект»;
Андросов Иван Степанович — директор ООО «Архитектурно-монументальная мастерская «Зодчий»;
Высоких Андрей Анатольевич — директор ООО «ПРОФИ», председатель Якутского городского отделения ЯРО ВООПИиК;
Осканов Адам Хаджибикарович — генеральный директор ООО «ОСК-Стройиндустрия»;
Шишигин Иван Ильич — генеральный директор ОАО РПИИ «Якутпроект»;
Яроев Вячеслав Васильевич — генеральный директор ООО Дизайн-Студия «Уран».
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