Охотников привлекут к ответственности за добычу краснокнижных уток
В Якутии участились случаи незаконной добычи птиц, занесенных в Красную книгу, а также самок уток, на которых охота запрещена. Браконьеров привлекут к уголовной ответственности.
Во время весеннего охотничьего сезона зафиксировано восемь фактов незаконного отстрела уток, занесенных в Красную книгу, в Чурапчинском, Мегино-Кангаласском, Амгинском и Хангаласском районах.
Также на Крестьянском рынке Якутска выявили продажу чирков-клоктунов и самок уток, охота на которых запрещена. Также установлены охотники, которые добыли 14 чирков-клоктунов, 13 особей красноголовой чернети и 56 самок уток. Личности браконьеров установлены по фотографиям, которые были размещены в социальных сетях.
Материалы переданы в МВД для привлечения виновных к уголовной ответственности.
«Незаконная добыча животных и птиц, занесенных в Красную книгу, влечет уголовную ответственность по статьям 258.1 и 258 УК РФ. Добыча самок уток также в зависимости от ущерба и способа добычи влечет уголовную и административную ответственности», — напомнили в Минэкологии Якутии.
Максимальное наказание — штраф до миллиона рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.
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