Охотников привлекут к ответственности за добычу краснокнижных уток

В Якутии участились случаи незаконной добычи птиц, занесенных в Красную книгу, а также самок уток, на которых охота запрещена. Браконьеров привлекут к уголовной ответственности.

Во время весеннего охотничьего сезона зафиксировано восемь фактов незаконного отстрела уток, занесенных в Красную книгу, в Чурапчинском, Мегино-Кангаласском, Амгинском и Хангаласском районах.

Также на Крестьянском рынке Якутска выявили продажу чирков-клоктунов и самок уток, охота на которых запрещена. Также установлены охотники, которые добыли 14 чирков-клоктунов, 13 особей красноголовой чернети и 56 самок уток. Личности браконьеров установлены по фотографиям, которые были размещены в социальных сетях.

Материалы переданы в МВД для привлечения виновных к уголовной ответственности.

«Незаконная добыча животных и птиц, занесенных в Красную книгу, влечет уголовную ответственность по статьям 258.1 и 258 УК РФ. Добыча самок уток также в зависимости от ущерба и способа добычи влечет уголовную и административную ответственности», — напомнили в Минэкологии Якутии.

Максимальное наказание — штраф до миллиона рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.