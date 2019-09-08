08.09.2019
18:03
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Экология

Охотники за бивнями обнаружили на Яне необычные личинки

Охотники за бивнями обнаружили на Яне необычные личинки в толще вечной мерзлоты.

Об этом в фейсбуке сообщил Семен Григорьев. Он выложил в соцсети фотографии личинок и обратился с вопросом к своим друзьям:

«Этих древних личинок нашли бивенщики на Яне. Кто-нибудь знает хотя бы примерно чьи?»


Источник: Семен Григорьев
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