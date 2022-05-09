09.05.2022
08:28
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Общество

Охотники, выезжать на лед опасно!

На территории республики начинается весенний сезон охоты. Многие охотники переправляются в это время на острова, используя транспортные средства и плавсредства, порой забывая об элементарных мерах безопасности вопреки здравому смыслу. Необходимо понимать, что выезжать на лед в это время крайне опасно, лед становится рыхлым «съедается» сверху солнцем и талой водой, а снизу подтачивается течением, нарушается его монолитная структура, вызывая распадение льда.

В результате несанкционированного выезда транспортных средств на весенний лед происходят случаи провалов под лед, что в свою очередь приносит дополнительные хлопоты владельцам транспортных средств, потерей здоровья, а иногда, к сожалению, приводит к трагическим последствиям.

Также использование в период ледохода металлических корпусов, а тем более надувных лодок крайне опасно. Всегда существует вероятность того, что судно может затереть во льдах еще не прошедшего ледохода, а резиновую лодку и вовсе может порвать о подводные препятствия. Другую опасность представляют собой быстрые подъемы уровня воды, которые порой подтопляют, казалось бы, безопасные сухие острова и возвышенности.

Несмотря на проводимые профилактические мероприятия, ежегодно возникает всплеск случаев, сопряженных с риском для жизни охотников, использующих плавсредства до официального открытия навигации для маломерных судов.

Центр ГИМС предупреждает: не подвергайте неоправданному риску свою жизнь, не используйте плавсредства в период ледохода и паводка до официального открытия навигации для маломерных судов!

Источник: Отдел безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия)

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