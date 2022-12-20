Охотники чудом остались живы

В Якутии шестеро охотников из-за сломавшегося вездехода чуть не погибли в тайге.

Мужчинам удалось добраться до охотничьей избушки, где стали ждать помощи.

Днем, 19 декабря на пульт дежурного ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» поступило сообщение о том, что в местности Ар5аа Салаа потерялась группа охотников из шести человек, которые 10 декабря на самодельном вездеходе выехали на охоту, должны были вернуться 17 декабря, но на данное время домой не вернулись и на связь не выходят.

Спасателями было принято решение отправиться на поиски на двух автомашинах, но узнав от местных коневодов о том, что в той местности труднопроходимые дороги, что осложнит проведение поисковых работ, решено было использовать для поиска вертолет. Так как световой день подходил к окончанию и оставшегося времени не хватит для плодотворных поисковых работ, вылет вертолета для поиска запланировали на утро 20 декабря. Утром на поиски вылетели три спасателя Нюрбинского поисково-спасательного отряда ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» — старший группы Афанасий Ноев с двумя проводниками из местных жителей.

В результате облета предполагаемого места пропажи охотников мужчины были обнаружены в охотничьей избушке в местности Ар5аа Салаа примерно 150 км от села Чинеке МО «Чернышевского наслега». Со слов охотников, у них сломался вездеход и они 8 километров шли пешком до охотничьей избушки, где стали ждать помощи, продуктами питания были обеспечены. Всех мужчин эвакуировали в Вилюйск.

«Единый телефон вызова экстренных служб «112», телефон оперативного дежурного Службы спасения РС (Я): (4112) 45-90-19», — напоминает пресс-служба ведомства.