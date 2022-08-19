19.08.2022
13:19
51

Природа

Охотникам на заметку

В связи с открытием охотничьего сезона на водоплавающую дичь, Служба спасения Республики Саха (Якутия) напоминает охотникам правила безопасного поведения.

Перед отправкой на охоту на лодке, ознакомьтесь с прогнозом погоды, рассчитывайте время выхода и прибытия к месту в светлое время суток. Движение в условиях ограниченной видимости рискованно: при сильном дожде, тумане существует вероятность сесть на мель, столкнуться с затопленными деревьями.  

Не забывайте, что спасательные жилеты должны быть на каждом человеке, находящемся в лодке, помните, что все его крепления должны быть затянуты, к тому же кроме обычных фиксирующих ремней в наличии обязательна дополнительная поддерживающая стропа между ног, которая предотвратит сползание жилета. Индивидуальные спасательные жилеты у каждого находящегося в лодке человека должны быть сертифицированы и подходить по размеру.

Храните документы в непромокаемой упаковке, с собой обязательно возьмите сотовый телефон, теплую сменную одежду. Не выходите на водоемы при неблагоприятных погодных условиях, а также в состоянии алкогольного опьянения.

Перед выходом обязательно оповестите близких о вашем маршруте (местности, участке, где будете находиться), времени возвращения, во избежание несчастных случаев проверьте исправность маломерного судна, его механизмов, исправность и наличие аварийно-спасательного оборудования и инвентаря.

Помните, что перевозить оружие допустимо только в разобранном виде и в чехле. Заряжать его следует непосредственно перед охотой, а после – сразу разряжать.  Взводить курок или снимать с предохранителя допустимо только перед выстрелом. На привале оружие следует вешать на надежную, выше человеческого роста опору, предварительно разрядив ружье и убедившись в крепости ветки или другой опоры. Никогда не направляйте ружье, даже незаряженное, на человека.

Соблюдайте меры предосторожности, пусть время, проведенное наедине с природой, оставит лишь приятные воспоминания.

Единый телефон вызова экстренных служб «112», телефон оперативного дежурного Службы спасения РС(Я): (4112) 45-90-19. 

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх