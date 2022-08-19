Охотникам на заметку

В связи с открытием охотничьего сезона на водоплавающую дичь, Служба спасения Республики Саха (Якутия) напоминает охотникам правила безопасного поведения.

Перед отправкой на охоту на лодке, ознакомьтесь с прогнозом погоды, рассчитывайте время выхода и прибытия к месту в светлое время суток. Движение в условиях ограниченной видимости рискованно: при сильном дожде, тумане существует вероятность сесть на мель, столкнуться с затопленными деревьями.

Не забывайте, что спасательные жилеты должны быть на каждом человеке, находящемся в лодке, помните, что все его крепления должны быть затянуты, к тому же кроме обычных фиксирующих ремней в наличии обязательна дополнительная поддерживающая стропа между ног, которая предотвратит сползание жилета. Индивидуальные спасательные жилеты у каждого находящегося в лодке человека должны быть сертифицированы и подходить по размеру.

Храните документы в непромокаемой упаковке, с собой обязательно возьмите сотовый телефон, теплую сменную одежду. Не выходите на водоемы при неблагоприятных погодных условиях, а также в состоянии алкогольного опьянения.

Перед выходом обязательно оповестите близких о вашем маршруте (местности, участке, где будете находиться), времени возвращения, во избежание несчастных случаев проверьте исправность маломерного судна, его механизмов, исправность и наличие аварийно-спасательного оборудования и инвентаря.

Помните, что перевозить оружие допустимо только в разобранном виде и в чехле. Заряжать его следует непосредственно перед охотой, а после – сразу разряжать. Взводить курок или снимать с предохранителя допустимо только перед выстрелом. На привале оружие следует вешать на надежную, выше человеческого роста опору, предварительно разрядив ружье и убедившись в крепости ветки или другой опоры. Никогда не направляйте ружье, даже незаряженное, на человека.

Соблюдайте меры предосторожности, пусть время, проведенное наедине с природой, оставит лишь приятные воспоминания.

Единый телефон вызова экстренных служб «112», телефон оперативного дежурного Службы спасения РС(Я): (4112) 45-90-19.