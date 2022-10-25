Охотничьему хозяйству Якутии – 100 лет

В 1920 году ВЦИК Совнаркомом РСФСР были приняты «Декрет об охоте» — практически, первый «Закон об охоте» и в 1921 году — «Декрет о порядке заготовки пушнины». Начало охотничьего хозяйства положили в 1922 году утвержденные «Правила производства охоты», принятые Президиумом ВЦИК Совнаркома РСФСР. Государственное управление охотничьим хозяйством ЯАССР было возложено на Наркомзем, а промысловая охота признана делом государственной важности и подлежащей организации государством. Кроме этого, при Наркомземе создается Главохота РСФСР. Во исполнение «Декрета об охоте» еще и образуется «Союз охотников РСФСР», охотники – промысловики активно начинают вступать в ряды нового союза. В 1922 году Решением III съезда охотников РСФСР «Союз охотников» реорганизуется в Промыслово-кооперативный союз охотников – «Всекоохотсоюз». В Якутии создаются первые охотничьи артели и кооперативы «Всекоохотсоюза». На который возложено обеспечение охотников оружием, снаряжением и заготовка пушнины. Якутское правительство освободило от государственного налога на пушнину охотников-промысловиков ЯАССР.

Развитие охотничьего хозяйства как отрасли достигло своего пика в советское время, в пятидесятых-шестидесятых годах прошлого века. С этого периода применяется научный подход к ведению охотничьего хозяйства. Были созданы Госпромхозы, ГООХ, охотничьи заказники, ресурсные резерваты. Также, организованы учетные работы с применением новых методов и способов учетов: авиаучетные работы, анкетно-опросные учеты, учетные контрольные площадки и т.д. Основной упор охотничьего хозяйства был направлен на добычу ценных пушных зверей – валютный фонд страны, заготовка мяса диких животных, заготовка дикоросов, развитие клеточного звероводства. При государственной поддержке охотничье хозяйство Якутской АССР внесло огромный вклад в экономику страны.

Сегодня при активном участии научных организаций, в первую очередь ИБПК СО РАН, как основной научной платформы помощи охотничьему хозяйству, выстраивается направление по развитию и улучшению этого основного направления, действительно поддерживающего коренную, многовековую историю и традиционную отрасль. При государственной поддержке проведены мероприятия по оценке охотугодий, подготовлено территориальное охотустройство всей республики, учетные и биотехнические работы, воспроизводственные мероприятия. Отмечается активное ведение работы по регулированию численности крупных хищников (волков и бурового медведя).

Биотехния – основа охотничьего хозяйства в Республике Саха (Якутия) наиболее активную форму приняла в конце 2000-х годов. Впервые были утверждены методики биотехнических мероприятий для Республики Саха (Якутия). Активно начали организовывать искусственные солонцы, подкормочные площадки, посев кормовых видов растений для воспроизводства охотничьих ресурсов. При условии государственной политики, грамотного подхода к этому направлению, непременно повысится численность и качество охотничьих ресурсов. Департамент охотхозяйства Минэкологии Якутии и Управление по охране, регулированию и воспроизводству объектов животного мира Дирекции биологических ресурсов, ООПТ и природных парков активно ведут работу в развитии охотничьего хозяйства в регионе, являясь достойными преемниками дела, начатого ровно сто лет назад.

Примечательно, что в 2022 году 100-летие со дня образования охотничьего хозяйства Республики Саха (Якутия) совпало со 100-летним юбилеем образования Якутской АССР.

Фото 1, 2, 3 взяты из книги «Баай байанай бэлэ5э».