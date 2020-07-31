Охота в Якутии: Начинается жеребьевка!

Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) извещает о проведении жеребьевки с использованием генератора случайных чисел по распределению разрешений на добычу охотничьих ресурсов, на которых устанавливается лимит их добычи, кроме дикого северного оленя и соболя, 2 августа 2020 года с 10 часов 00 минут.

Механизм распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов был утвержден Законом РС(Я) «О внесении изменений в статью 11 Закона Республики Саха (Якутия) «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» от 26 февраля 2020 года № 337-VI. Всего на участие в жеребьевке поступило 13 134 заявления. Заявления поданы с 1 апреля по 30 июня 2020 г. электронно через портал государственных и муниципальных услуг Республики Саха (Якутия) https://e-yakutia.ru, либо лично через территориальные подразделения Минэкологии РС(Я).

Список заявок на участие в жеребьевке размещена на сайте минэкологии РС(Я): https://minpriroda.sakha.gov.ru/

Жеребьевка проводится в зале видеоконференцсвязи министерства финансов Республики Саха (Якутия) по адресу: г. Якутск, ул. Кирова 12.

Через официальный сайт минэкологии РС(Я) будет осуществляться прямая трансляция проведения жеребьевки в сети интернет.

Комиссия начинает работу с 10 ч. 00 мин. до окончания жеребьевки с перерывами на 10 минут через каждый 1,5 часа.

Этапы жеребьевки осуществляются в алфавитном порядке названий муниципальных районов общедоступных охотничьих угодий.

Результаты жеребьевки в течение 1 рабочего дня размещаются на официальном сайте министерства, кроме этого параллельно в ходе жеребьевки на сайте министерства https://minpriroda.sakha.gov.ru/ будет выставляться результат жеребьевки по каждому лоту.

Заявителям по окончании жеребьевки направляются уведомления о результатах жеребьевки:

а) в день подписания протокола жеребьевки в личный кабинет заявителя в случае подачи заявки на участие в распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов через портал государственных и муниципальных услуг;

б) в течение 5 календарных дней заказным письмом через почтовую связь, на указанную в заявке электронную почту, телефонной, факсимильной связью или любым другим доступным образом, если заявитель не зарегистрирован в единой системе идентификации и аутентификации.

Заявителям, которым по результатам жеребьевки распределены разрешения на добычу охотничьих ресурсов, также направляются уведомления о необходимости подачи заявления о выдаче разрешения на добычу охотничьих ресурсов, в отношении которых устанавливается лимит добычи, в порядке установленным Административным регламентом.

Лица, получившие положительный результат жеребьевки, подают заявления на выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов также через портал госуслуг РС(Я) и выбирают дату, время и место получения разрешения с 3 до 31 августа текущего года.

Если, после 31 августа текущего года, останутся не распределенные разрешения на добычу охотничьих ресурсов, на которых не устанавливается лимит их добычи, осуществляется повторная жеребьевка. На официальном сайте Министерства в течение 2 рабочих дней после 31 августа текущего года публикуются количество оставшихся и подлежащих повторной жеребьевке квот добычи охотничьих ресурсов. К жеребьевке допускаются заявки физических лиц, которым по результатам первой жеребьевки не распределены разрешения на добычу охотничьих ресурсов, в отношении которых устанавливается лимит их добычи.