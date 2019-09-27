Ох кыл и кыл кылыһах Руслана Габышева

“Этот инструмент очень уникальный – тихий, как голос души, прислушаться очень хорошо, как будто прислушиваешься к самому себе», «Это – инструмент наших предков, зовет нас еще древнее – туда, откуда люди пришли. Это настолько важно – звуком напомнить, откуда мы родом. Это несет особую силу», — сказали в один голос дирижер и композитор из Нидерландов Эд ван Донген, композитор и профессор Папского университета Перу Марко Антонио Маззини после триумфального выступления Руслана Габышева на ох кыл (музыкальный лук) на ХIV Международном фестивале новой музыки «Европа-Азия» в Казани.

Международный фестиваль новой музыки «Европа-Азия» – крупный музыкальный форум, давно получивший широкое признание в России и за рубежом. Это первый международный фестиваль, появившийся в постсоветской России. Учредителем фестиваля является Министерство культуры Республики Татарстан. Художественный руководитель – председатель правления Союза композиторов России, народный артист России и Татарстана, композитор Рашид Калимуллин. Да, тот самый Калимуллин – автор музыки знаменитого этноспектакля “Дети Белого солнца” Национального театра танца РС (Я) им. С.А.Зверева – Кыыл Уола, который получил истинно народное признание в Якутии. По личному приглашению Рашида Фагимовича мастер и солист ансамбля якутской музыки “Кыл Саха” Руслан Габышев принял участие в значимом фестивале в числе именитых исполнителей из Австралии, Вьетнама, Голландии, Кореи, Перу, Чили, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и многих регионов России.

«Руслан Габышев — музыкант из Якутии, как всегда, был на высоте. Он исполнял музыку на якутских национальных инструментах ох кыл (музыкальный лук) и кыл (кылыһах — кырыымпа со струнами из конских волос). Потрясающе, что он не только исполняет, но еще и сам делает, придумывает эти инструменты. Здесь, в Казани, его исполнение просто принималось на ура, бисировали. Я считаю, что таких людей в мире очень мало, их должны ценить, поддерживать, создавать им условия для творчества, чтобы они могли создавать, изобретать эти инструменты. И тогда жизнь наша будет гораздо интереснее. Я благодарю талантливого сына якутского народа, создателя аутентичных музыкальных инструментов» — отозвался искренне о нашем Руслане Р.Ф.Калимуллин.

17 и 18 сентября в зале Дома Дружбы народов и Союзе композиторов Республики Татарстан, Государственном Большом концертном зале имени С.Сайдашева среди многочисленных национальных инструментов народов мира, таких как как дутар, гусли, гудок, калюка, ложки, кыл кобыз, шан кобыз, саз сырнай, домбыра, дангыра, дауылпаз, жетыген, сыбызгы слушатели неожиданно для себя узнали и услышали наши якутские кыл кылыһах и ох кыл.

«Мне очень понравилось Ваше выступление. Это был фурор, это был шок такой приятный. Вы сначала костюмом, внешним видом поразили весь зал. Потом, когда Вы взяли свой инструмент и заиграли – сначала тихо и медленно, а потом всё по нарастающей у меня были слезы радости и наслаждения. Наслаждение от неповторимого звучания инструмента, мелодии вашей музыки. И как вы искусно извлекаете звуки природы, топот копыт и ржание лошади. Это что-то! Радость, что этнические инструменты сохраняются, и есть такие люди, которые продолжают, хранят, берегут традиции своего народа, поэтому Вам огромное спасибо!» — сказала после концерта благодарная зрительница из Татарстана нашему мастеру и импровизатору.

За пять лет инструмент Руслана Габышева кыл (кылыһах-кырыымпа со струнами из конских волос) получил признание не только в Якутии, но и за ее пределами. Многие, кто следит за якутскими музыкальными инструментами, да и за якутской культурой в целом, хорошо знакомы с ансамблем “Кыл Саха”, который пропагандирует и популяризирует этот инструмент. Уникальностью ансамбля является, что они все играют на аутентичных инструментах со струнами из конских волос, что передает самобытный звук, национальный дух нашего народа, . «Металлические струны – не наше. Наше – цивилизация кочевая, — конский волос. Это аутентичный такой звук. Этот звук очень много обертонов дает. У нас называется кыл кобыз, у вас, в Якутии – кыл (волос). Мое мнение – наш тюркский инструмент должен быть со струнами из конского волоса или из кишок. Звук, тембр такой мягкий получается. А у Вашего инструмента еще и грудной такой звук». «Мы рады, что развивается этот инструмент. Сейчас такое время – надо поддержать фольклор, редкие инструменты надо заново поднимать, Вы правильно делаете. Чем ценны эти инструменты – своим звуком, тембром. Этим звучанием наши предки даже лечили людей». Такие отзывы, слова поддержки получил Руслан Габышев на круглом столе от преподавателя Алматинской консерватории, профессора Казахской национальной консерватории им. Курмангазы Бейбит Дальденбайя и композитора и преподавателя Казахской академии искусств им. Т.К. Жургенова Артык Токсанбаева. В эту поездку в Казань Руслан произвел настоящий фурор и вызвал огромный интерес своей игрой на ох кыл.

“Вчера Руслан играл на луке, — новый инструмент, который сам создал. Это надо поддерживать. Если б у нас было в Казахстане, мы бы поддержали. Здесь все собравшиеся композиторы очень заинтересованы. Когда играл на луке – очень хорошее звучание. Удивились, что такой инструмент есть. Ты талантливый человек, Руслан. Ведь он делает для кого? Для предков, чтоб помнили. Для потомков, чтоб не забывали этот инструмент. Это шикарная поддержка для своего народа.Надо, чтобы на государственном уровне поддержали, создавали ансамбли, играли на этнических инструментах, исполняли этническую музыку, всему миру интересно будет. Сейчас он играл – все народы удивились, заинтересовались. Через Руслана мы узнали много интересного. Было бы интересно собрать инструменты разных народов – создать ансамбль», — многие коллеги, музыканты, дирижеры поблагодарили исполнителя из Якутии, что он поделился с ними своей культурой, благодаря которому они обогатились и воодушевились.

«Я хочу сказать большую благодарность якутскому народу, что он родил такого мощного человека, как Руслан. Знаете, это отличный музыкант, композитор, и человек большой души. Прекрасный мастер, возрождающий национальную культуру, искусство и дух своего народа через свое творчество, через свои инструменты. Я хочу сказать, что вы должны беречь такого человека, чтобы у него было всё-всё, чтобы ему помогали, потому что это необходимо для любого творческого человека. На сегодняшний день мало таких, как он, которые возрождают национальную культуру. Большое вам спасибо за него, желаю Руслан, творческой жизни, и силы, мощи, и чтобы всегда у Вас была поддержка. Хочу, чтобы у Вас было много учеников, чтобы Вы шли дальше, дальше, потому что это редчайшее явление. Обнимаю Вас, и всегда буду с Вами», — пожелала председатель правления Союза композиторов Республики Башкортостан, член совета Союза композиторов России, заслуженный деятель искусств РФ и Башкирской АССР, народная артистка Республики Башкортостан Лейла Исмагилова.

Вот такой прекрасный подарок – признание, восхищение признанных музыкантов, композиторов привез к пятилетию родного ансамбля «Кыл Саха» наш уникальный мастер и непревзойденный солист Руслан Прокопьевич Габышев.