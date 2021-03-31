Как сообщает телеграмм-канал вице-спикера Ольги Балабкиной, на 31 марта выявлено 27 новых случаев новой коронавирусной инфекции:

— Якутск 17 случаев;

— Аллаиховский район 4 носителя;

— Горный, Мирнинский, Нерюнгринский, Сунтарский, Таттинский, Усть-Алданский районы по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 1494 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 008 856 тестов.

В Республике Саха (Якутия) вакцинация против новой коронавирусной инфекции проводится в 44 медицинских организациях республики, в которых развернуто 156 пунктов вакцинации. Созданы 110 мобильных бригад.

По состоянию на 31.03.2021 в республику поступило всего 67 612 доз вакцин против коронавирусной инфекции.

Получили первую вакцинацию – 57 195 человек, вторую вакцинацию получили – 51 073 человека.

Продолжается вакцинация в приоритетном порядке лиц, старше 60 лет. Получили первую вакцинацию 11 743 человека старше 60 лет, вторую вакцинацию – 10 267.

Использовано 85,4 % от поступившей в республику вакцины. Ожидается поступление более 30 тысяч доз вакцины.

Важно! Ограничительные меры продлены по 30 апреля 2021 г.

Для неработающих граждан старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, режим самоизоляции сохраняется.

Порядок и сроки выхода на работу для лиц старше 65 лет будут определены завтра, с учетом решения о продлении срока действия Временных правил оформления листков нетрудоспособности на федеральном уровне.