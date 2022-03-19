Ограничены полеты в аэропорты юга и центра России

Росавиация продлила временное ограничение полетов в аэропорты юга и центра России

До 26 марта 2022 временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты, сообщает тгк #объясняемрф

Остальные аэропорты России, в том числе международные, работают в обычном режиме.

Полеты российских авиакомпаний в Калининград осуществляются по расписанию.

Обо всех изменениях в расписании рейсов можно узнать на официальных сайтах авиакомпаний и аэропортов, а также в их аккаунтах в социальных сетях.

Авиакомпаниям рекомендованы альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. О том, что делать, если вы находитесь в регионе, где временно не работает аэропорт, можно узнать здесь.