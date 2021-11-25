Ограничено движение транспортных средств на ФАД «Колыма»

24.11.2021 в связи со сходом снежной лавины было прекращено движение транспортных средств на 594 км. ФАД «Колыма». Участок дороги является опасным, так как дорога проходит по горной местности, ширина проезжей части составляет от 6 до 8 метров.

На месте работает дорожная техника, специалисты устраняют последствия схода снега. Установлены необходимые дорожные знаки по ограничению скорости и организации движения.

В настоящее время движение транспорта осуществляется по одной полосе.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует автомобилистам руководствоваться требованиями дорожных знаков, быть предельно внимательными и осторожными на этом участке дороги, особенно в темное время суток. В случае вынужденной остановки водителям необходимо выставить знак аварийной остановки и надеть световозвращающие жилеты, чтобы обозначить себя на дороге.