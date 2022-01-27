Ограничено движение по ледовой переправе в Томпонском районе

В Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о том, что на 656 км ФАД «Колыма» Томпонского района (местность «Заячья петля») на дорожное полотно вышла наледь, предположительно от горного ручья. В связи с чем движение приостановлено для всех видов транспорта на время отсыпки участка.

Ориентировочное протяженность участка составляет 50 метров, по состоянию на 14.00 отсыпано 60 м3 скальным грунтом. На участке выхода наледи работаю силы и средства ООО ДЭП-133 в составе 7 человек и 4 единиц тяжелой техники. На месте организовано дежурство для оказания помощи водителям.

Ближайшие населенные пункты: с. Развилка Томпонский района 83 км до участки выхода наледи, далее 74 км до с. Кюбеме Оймяконский район. Телефон доверия Главного управления МЧС России по РС (Я): 8(4112) 39-99-99.