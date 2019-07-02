Ограничения энергоснабжения происходят по вине водителей

С начала года в Якутске зафиксировано 11 случаев временных перерывов в энергоснабжении потребителей на воздушных линиях 10, 6, 0,4 кВ из-за воздействия посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе.

Одна из причин технологических нарушений с ограничением электроснабжения – неосторожность водителей автотранспортных средств. К примеру, 10 мая вследствие наезда автотранспорта на опору ВЛ 10 кВ по Л-Еленнях с подстанции 35 кВ «Амга» без света остались около 1200 потребителей села Чакыр и части села Амга Амгинского улуса.

Энергетики призывают владельцев автотранспорта быть предельно внимательными при управлении автотранспортным средством и напоминают, что любые противоправные действия, осуществляемые на территории охранной зоны, влекут за собой не только административную, но и уголовную ответственность.

Помните, вблизи энергообъектов запрещается осуществлять любые маневренные действия, которые могут нарушить безопасную работу электросетевого хозяйства, в том числе привести к его повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также привести к экологическому ущербу и возникновению пожаров.

О любых инцидентах, а также о поврежденном электрооборудовании вы можете сообщить в круглосуточную диспетчерскую службу Центрального района электрических сетей ЦЭС ПАО «Якутскэнерго» по телефонам: 005, +7 (4112) 21-55-68; по телефону доверия +7 (4112) 49-70-00 и в контакт-центр Энергосбыта: 8-800-100-22-05, +7 (4112) 498-498. В улусах – в местный район электрических сетей.