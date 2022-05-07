07.05.2022
10:12
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Праздники

Ограничения движения транспорта в Якутске сегодня

7 мая 2022 года на период проведения республиканской молодежной патриотической акции «Свеча памяти» будет ограничено движение транспортных средств с 19:00 часов до 22:00 часов по следующим улицам: — ул. Хабарова на участке от ул. Чиряева до ул. Богатырева; — ул. Богатырева на участке от ул. Хабарова до ул. Губина; — набережная Романа Дмитриева на участке от ул. Хабарова до поворота на улицу 202 микрорайон.

Фото: Телеграм
Источник: Телеграм

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