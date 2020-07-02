02.07.2020
21:43
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Без рубрики
Ограничения движения транспорта в районе Областной
Уважаемые жители и гости столицы!
Окружная администрация города Якутска сообщает, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с производством дорожных работ на объекте «Строительство кольцевой развязки на пересечении улиц П. Алексеева – Стадухина – Пирогова», будет ограничено движение транспортных средств с 3 июля 2020 года до 10 июля 2020 года.
Автобусные маршруты № 5, № 6, № 35 будут осуществлять движение согласно разработанной схеме объезда.
Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам.
Фото: Якутск.рф
Источник: Якутск.рф
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