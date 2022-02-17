17.02.2022
21:32
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Происшествия

Ограничений электроэнергии в Мирнинском районе не планируется


Западные электрические сети ПАО «Якутскэнерго» сообщают, что информация, появившаяся мессенджерах, об ожидаемых отключениях электроснабжения в Мирнинском районе, является недостоверной. На данный момент причины нарушения электроснабжения полностью устранены. Последующих ограничений подачи электроэнергии для вывода оборудования в ремонт не планируется.
Сегодня, 17 февраля 2022 года в 18.53 произошло ограничение электроснабжения от ПС 220 кВ «Мирный». Причиной стал выход из строя оборудования подстанции. В 19.30 электроснабжение всех потребителей было полностью восстановлено, причины отключения оперативно устранены.

Фото: Пресс-службы АГиП РС(Я)
Источник: Пресс-служба Западных электрических сетей
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