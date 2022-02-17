Ограничений электроэнергии в Мирнинском районе не планируется



Западные электрические сети ПАО «Якутскэнерго» сообщают, что информация, появившаяся мессенджерах, об ожидаемых отключениях электроснабжения в Мирнинском районе, является недостоверной. На данный момент причины нарушения электроснабжения полностью устранены. Последующих ограничений подачи электроэнергии для вывода оборудования в ремонт не планируется.

Сегодня, 17 февраля 2022 года в 18.53 произошло ограничение электроснабжения от ПС 220 кВ «Мирный». Причиной стал выход из строя оборудования подстанции. В 19.30 электроснабжение всех потребителей было полностью восстановлено, причины отключения оперативно устранены.

