Ограничение подачи газа: «Сахатранснефтегаз» продолжает разъяснительную работу

«Сахатранснефтегаз» уведомил жителей нескольких многоквартирных домов микрорайона Марха о предстоящем в этом месяце ограничении газоснабжения. Истечение сроков положительной техдиагностики устаревшего газового оборудования в этих домах обсудили на встрече 13 апреля жители, представители Управы микрорайона и газоснабжающей компании.

Встречу посетили жители пяти многоквартирных домов по следующим адресам: Тепличная, 2, Совхозная, 8, 9, переулок Газовиков, 7, 14. В них истек нормативный срок эксплуатации внутриквартирного и внутридомового газового оборудования. Газ используется в бытовых целях, отопление в домах обустроено централизованное.

Старший мастер службы техобслуживания УГРС АО «Сахатранснефтегаз» Андрей Климентов разъяснил собравшимся, что речь идет об истечении срока первичной техдиагностики, которую жители проводили пять лет назад.

— Многие собственники жилья оказались не в курсе о необходимости проведения очередного технического диагностирования в своих домах. Дело в том, что экспертная организация прописывает в каждом заключении срок, на который разрешена дальнейшая безопасная эксплуатация устаревшего газового оборудования. В зависимости от разных факторов этот срок может варьироваться от одного до пяти лет. В перечисленных МКД в январе 2022 года он истек. Со стороны поставщика природного газа обязательства по уведомлению об ограничении газоснабжения за 40 и 20 дней мы исполнили. «Сахатранснефтегаз» как ресурсоснабжающее и обслуживающее предприятие техдиагностику не проводит. Это обязательные к проведению мероприятия, обеспечивающие безопасную эксплуатацию газового оборудования в многоквартирном доме, а, следовательно, и безопасные условия проживания в нем граждан, – сообщил Андрей Климентов.

О том, что не позднее установленного в экспертном заключении срока необходимо пройти повторную техдиагностику, собственники жилья, а также управляющие компании должны помнить самостоятельно, пояснила заместитель главы микрорайона Марха Анна Приходько:

— В предыдущий раз части домов с оформлением необходимой документации помогала управа микрорайона и управляющая компания. Понятно, что это вопросы безопасности, поэтому от жителей требуется проявить активность в этом вопросе, скооперироваться и общими усилиями решить вопросы, чтобы не допустить отключения газа, – отметила она.

В городе Якутске ведут деятельность несколько специализированных организаций, имеющих допуск к проведению таких работ, их список опубликован для информации на официальном сайте AOSTNG.RU.

«Сахатранснефтегаз» напоминает о том, что по Постановлению Правительства РФ № 410 от 2013 года техническое диагностирование внутридомового и/или внутриквартирного газового оборудования выполняются специализированной организацией на основании договора, заключенного между заказчиком и исполнителем. Оно осуществляется в целях определения фактического технического состояния оборудования либо его составных частей, поиска и определения неисправности в нем, а также определения срока возможного дальнейшего его использования.

Обязанность по организации проведения работ по техническому облуживанию, а также его техническому диагностированию возложена на собственников жилых помещений.