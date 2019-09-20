Ограничение подачи газа на улице Лермонтова продлено до 18:00

В связи с увеличением объемов аварийно-восстановительных работ на газопроводе по улице Лермонтова, ограничение подачи газа вынужденно продлевается до 18:00.

Работы ведутся по улице Лермонтова на газопроводе высокого давления, диаметром 159 мм. Причиной послужила коррозия — данный газопровод был проложен ещё в первые годы газификации Якутска в конце 1960-х годов. Перекрыта для движения автотранспорта одна полоса улицы, разрешение на проведение земляных работ согласовано с руководством администрации города.

Ограничение касается следующих котельных:

1. Автодиагностика

2. ООО Агростройкомплект

3. гараж Крестьянского рынка.

4. ИП Левин

5. ИП Светлолобов

6. ИП Шепелева 2шт

7. Котельная 103 кв. ООО «Прометей» обсл ООО «Ленагаз –СПП»

8. Котельная 106 квартала ООО «Ленагаз –СПП» Каландрашвили 46/1

9. Медиа-Холдинг ООО Газтек –Сервис пер Вилюйский 20

10. ООО «Обелиск» ИП Журавлевич обсл ООО «Ленагаз-СПП»

11. ООО «Гранд»

12. ООО Бэксэк

13. ООО «ТехноПрогресс» ООО «Ленагаз СПП»

14. ООО Партнер ИП Плетнер пер Вилюйский 6 обсл ООО «Гларимак»

15. Рембыттехника

16. ООО «Якутская Ярмарка Вилюйский пер 8/1(Проминдустрия Севера»)

17. Котельная Крестьянского рынка «Сайсары» ООО «Ленагаз СПП»

18. Якутторгтехника 3шт «Газсантехсервис»

19. Плавательный бассейн «Чолбон». Обсл ООО «СТС –Групп»

20. Энергоцентр водоузла №4 Водоканал. Каландрашвили 46/2 ООО «Якуттеплогаз»

21. котельнаяТЦ «Айсберг» ООО «Трест-Сервис»

22. Кот. стадиона «Туймаада» ООО «Якуттеплогаз»

23. Кот магазина «Солнечная Туймаада» ООО «Тимир» обсл ООО Талах -СЛ

24. Ул. Каландаришвили, 43 жилой дом

25. Пер. Вилюйский, 6/1 6/2

26. Азизова Ирина Викторовна Вилюйский пер. 7

27. Жилой дом Чехова 77.ООО «РеалГазСервис»

Просим горожан отнестись с пониманием к временным неудобствам, связанным с срочным порядком запланированных работ.