Ограничение электроэнергии во время ремонтных работ необходимо для безопасности персонала и потребителей

Персонал Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» ежедневно подключает новых абонентов к электрическим сетям, устанавливает и заменяет приборы учета электроэнергии, выдает допуски к работам в охранных зонах энергообъектов строительно-монтажным организациям. Энергетики выполняют плановые ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства. В это время для безопасности персонала и потребителей необходимо вводить временные ограничения электроснабжения. Таковы требования производственной энергобезопасности и правил охраны труда. Все плановые отключения согласовываются с Ленским управлением Ростехнадзора.

Еще одной причиной ограничения электроэнергии являются технологические нарушения на ЛЭП. Наиболее частой и имеющей серьезные последствия причиной аварийных ограничений электроэнергии является воздействие посторонних лиц. Например, за I квартал 2022 года стороннее воздействие 11 раз становилось причиной аварийных отключений электроэнергии в Центральной и Западной Якутии.

Не стоит забывать и о воздействии внешних климатических условий – резкие перепады температуры воздуха, образование изморози на проводах, порывистый ветер более 15 м/сек. В целом, за последние годы отмечается постоянное увеличение объемов работ, связанных с ликвидацией и предотвращением последствий аномальных погодных явлений.

Во время возможных отключений всем потребителям третьей категории (многоквартирные жилые дома, частный сектор, дачные и гаражные кооперативы, муниципальные учреждения) необходимо использовать резервные источники питания для энергозависимых котлов.

О плане работ, требующих ограничений, энергетики обязательно оповещают потребителей в графике, который публикуется на сайте www.yakutskenergo.ru, в телеграмм-канале Якутскэнерго, рассылаются в СМИ и на электронную почту по подписке через личный кабинет.

Напоминаем, что временные отключения электроэнергии являются неотъемлемой составляющей планомерной систематической работы энергетиков Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» по предотвращению технологических нарушений и обеспечению качественного энергоснабжения потребителей.