Ограничение движения транспорта в Якутске 7 и 9 мая — ГИБДД

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

В связи с праздничными мероприятиями, посвященными 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на территории г. Якутска и пригородных направлений продолжаются рейдовые мероприятия и сплошные проверки по выявлению нарушений, связанных с управлением транспорта в состоянии опьянения, а также по выявлению водителей, нарушающих ПДД.

Также 7 мая, на период проведения Республиканской молодежной патриотической акции «Свеча памяти» будет ограничение движений транспортных средств с 19.00 до 22.00 по следующим улицам:

ул. Хабарова на участке от ул. Чиряева до ул. Богатырева;

ул. Богатырева на участке от ул. Хабарова до ул. Губина;

ул. Набережная Романа Дмитриева на участке от ул. Хабарова до поворота на ул. 202 мкр.

9 мая на период проведения общих мероприятий «День Победы» будет ограничение движений транспортных средств с 08:00 до 23:00 по следующим улицам:

ул. Хабарова на участке от ул. Ярославского до ул. Богатырева;

ул. Богатырева на участке от ул. Хабарова до ул. Губина;

ул. Богдана Чижика на участке от ул. Богатырева до ул. Ф.Попова;

ул. Бестужева-Марлинского на участке от ул. Богдана Чижика до ул. Федора Попова;

набережная Романа Дмитриева на участке от ул. Хабарова до поворота на ул. 202 мкр.

От имени Госавтоинспекции призываем всех участников дорожного движения быть внимательными, осторожными, вежливыми на дороге и не забывать о соблюдении ПДД.

Родители, не отпускайте детей одних на дорогу, если даже она перекрыта, так как в местах скопления большого количества людей дети могут убежать и потеряться.

Госавтоинспекция поздравляет жителей и гостей столицы с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!