Ограничение движения транспорта в Якутске 7 и 9 мая — ГИБДД
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
В связи с праздничными мероприятиями, посвященными 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на территории г. Якутска и пригородных направлений продолжаются рейдовые мероприятия и сплошные проверки по выявлению нарушений, связанных с управлением транспорта в состоянии опьянения, а также по выявлению водителей, нарушающих ПДД.
Также 7 мая, на период проведения Республиканской молодежной патриотической акции «Свеча памяти» будет ограничение движений транспортных средств с 19.00 до 22.00 по следующим улицам:
- ул. Хабарова на участке от ул. Чиряева до ул. Богатырева;
- ул. Богатырева на участке от ул. Хабарова до ул. Губина;
- ул. Набережная Романа Дмитриева на участке от ул. Хабарова до поворота на ул. 202 мкр.
9 мая на период проведения общих мероприятий «День Победы» будет ограничение движений транспортных средств с 08:00 до 23:00 по следующим улицам:
- ул. Хабарова на участке от ул. Ярославского до ул. Богатырева;
- ул. Богатырева на участке от ул. Хабарова до ул. Губина;
- ул. Богдана Чижика на участке от ул. Богатырева до ул. Ф.Попова;
- ул. Бестужева-Марлинского на участке от ул. Богдана Чижика до ул. Федора Попова;
- набережная Романа Дмитриева на участке от ул. Хабарова до поворота на ул. 202 мкр.
От имени Госавтоинспекции призываем всех участников дорожного движения быть внимательными, осторожными, вежливыми на дороге и не забывать о соблюдении ПДД.
Родители, не отпускайте детей одних на дорогу, если даже она перекрыта, так как в местах скопления большого количества людей дети могут убежать и потеряться.
Госавтоинспекция поздравляет жителей и гостей столицы с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
+7 (999) 174-67-82
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