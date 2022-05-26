Ограничение движения транспорта на улице Кирова и проспекта Ленина

В связи с проведением плановых ремонтных работ на перекрестке ул. Кирова и пр. Ленина будет прекращено движение транспортных средств в период с 30 мая по 31 октября 2022 года.

Маршрутные автобусы №3 и №6 будут осуществлять движение согласно разработанным схемам объезда.МКУ «Организатор пассажирских перевозок» г. Якутск