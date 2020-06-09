09.06.2020
11:58
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Судебная хроника

Ограбивший пенсионерку рецидивист получил 6,5 лет «строгача»

Прокуратура Горного района Якутии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества).

В суде установлено, что подсудимый, отбывавший наказание в местах лишения свободы за кражу чужого имущества, зная, что его уголовное дело по факту совершения очередной кражи находится на рассмотрении суда, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, совершил грабеж, открыто похитив без применения насилия продукты питания у пенсионерки.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя, рецидива преступлений приговорил подсудимого по совокупности приговоров к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

Источник: Пресс-служба прокуратуры республики.
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