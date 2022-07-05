05.07.2022
15:24
146
Спорт
Огонь VIII Спортивных Игр народов Якутии прибыл в Борогонцы!
27 июня его зажгли в Амге, где 4 года назад прошли VII Игры. С того дня эстафета огня прошлась по 21 наслегу Усть-Алданского улуса. А сегодня его вручили главе Мюрюнского наслега Василию Аммосову — сообщает телеграм-канал Ulus.media.
Фото: https://t.me/ulusmedia
Источник: https://t.me/ulusmedia
#Борогонцы#Огонь VIII Спортивных Игр народов Якутии прибыл в Борогонцы!#республика саха (якутия)#Спортивные Игры Народов Якутии#Усть-Алданский район#Якутия
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
05.07.2022
0
53
05.07.2022
0
69
05.07.2022
0
179
05.07.2022
0
754
05.07.2022
0
325
05.07.2022
0
171
05.07.2022
0
145
05.07.2022
0
1001
05.07.2022
0
194
05.07.2022
0
275
05.07.2022
0
174
05.07.2022
0
155
05.07.2022
0
163
05.07.2022
0
261
05.07.2022
0
546
05.07.2022
0
1180
05.07.2022
0
282
05.07.2022
0
523
05.07.2022
0
264
05.07.2022
0
315
05.07.2022
0
606
05.07.2022
0
269
05.07.2022
0
228
05.07.2022
1
216
05.07.2022
0
2925
05.07.2022
0
785
05.07.2022
0
250
05.07.2022
0
187
05.07.2022
0
202
05.07.2022
0
199
05.07.2022
0
770
05.07.2022
0
477
05.07.2022
0
453
05.07.2022
0
1431
05.07.2022
0
5227
05.07.2022
0
566
04.07.2022
0
2092
04.07.2022
1
1595
04.07.2022
1
403
04.07.2022
0
1079
04.07.2022
0
800
04.07.2022
0
2245
04.07.2022
0
918
04.07.2022
0
354
04.07.2022
0
2366
04.07.2022
0
1199
04.07.2022
0
1188
04.07.2022
0
1295
04.07.2022
0
748
04.07.2022
0
740
04.07.2022
0
1339
04.07.2022
0
1570
04.07.2022
0
892
04.07.2022
2
3438
04.07.2022
0
2341
04.07.2022
0
431
ТОП НОВОСТИ
04.07.2022
0
34485
04.07.2022
0
33185
04.07.2022
0
31669
30.06.2022
1
29100
30.06.2022
0
28452
04.07.2022
0
27464
30.06.2022
0
24325
30.06.2022
0
22394
Добавить комментарий