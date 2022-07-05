Огонь VIII Спортивных Игр народов Якутии прибыл в Борогонцы!

27 июня его зажгли в Амге, где 4 года назад прошли VII Игры. С того дня эстафета огня прошлась по 21 наслегу Усть-Алданского улуса. А сегодня его вручили главе Мюрюнского наслега Василию Аммосову — сообщает телеграм-канал Ulus.media.

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