Огонь VII спортивных игр народов Якутии встретили на границе Намского улуса

Эстафету огня VII спортивных игр народов Республики Саха (Якутия) 21 июня в 18.00 часов торжественно встретили на границе Намского улуса с Тулагино-Кильдямским наслегом городского округа «город Якутск». Огонь, зажженный на открытии Ысыаха Олонхо, приняли заместитель главы города Якутска Наталья Степанова, руководитель администрации Тулагино-Кильдямского наслега Егор Попов и начальник Управления физической культуры и спорта города Якутска Константин Бурцев.

От села Намцы до границы факел пронесли спортсмены-бегуны из основной группа эстафеты. Во главе эстафеты Дмитрий Горохов — заслуженный работник физической культуры и спорта РС (Я), руководитель эстафеты огня четырех Международных спортивных игр «Дети Азии», эстафеты спортивных игр народов Якутии в 2003 году в п. Хандыга, в 2006 году в с. Сунтар, в 2010 году в г. Олекминск и в 2014 году в с. Намцы, эстафеты игр Манчары в 2005 году в с. Майя, в 2013 году в с. Чурапча и в 2017 году в с. Верхневилюйск. Среди факелоносцев — мастера спорта по легкой атлетике РС (Я), многократные победители и призеры республиканских соревнований Владимир Находкин (Таттинский улус), Спиридон Макаров (Чурапчинский улус), именитые бегуны-марафонцы, многократные чемпионы и призеры республиканских соревнований Ульяна Окорокова (Хангаласский улус), Владимир Тордуянов (Усть-Алданский улус), Айгуль Михайлова (Якутск), Александра Ноева (Якутск).

Огонь игр народов Якутии встретили спортсмены Тулагино-Кильдямского наслега. Первым факел с огнем принял ветеран тыла, труда и спорта, серебряный призер марафона среди ветеранов в г. Омске, факелоносец II сельских игр Якутии, проходивших в 1984 году в с. Намцы, мастер спорта РС (Я) Михаил Соловьев. К эстафете присоединились ветераны спорта, факелоносцы II сельских игр Якутии Борис Данилов и Николай Кривошапкин. Чести нести огонь также удостоились молодые спортсмены – многократный чемпион республики и чемпион Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе Айсен Жирков и победитель I турнира по фехтованию г. Якутска, неоднократный победитель и призер «Игр предков» по семиборью Аина Хабарова.

Факел с огнем до Тулагино вместе со спортсменами пронесли руководитель администрации Тулагино-Кильдямского наслега Егор Попов, представители Управления физической культуры и спорта города Якутска.

22 июня на стадионе «Туймаада» в 23.00 ч., перед стартом Якутского полумарафона, огонь VII спортивных игр народов республики будет официально передан городу Якутску. Затем, 24 июня эстафету огня передадут Мегино-Кангаласскому улусу в п. Нижний Бестях.

Пробежав 765 километров через 26 населенных пунктов, эстафета завершится 4 июля на стадионе «Амма-Олимп» в селе Амга церемонией зажжения Огня VII спортивных игр народов Якутии.

VII спортивные игры народов Республики Саха (Якутия) пройдут с 3 по 8 июля 2019 года в селе Амга Амгинского улуса.