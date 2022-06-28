Огонь VII МСИ «Дети Азии» прибыл из Якутии в Приморье

В Приморье встретили огонь VII Международных спортивных игр «Дети Азии»

В аэропорту Владивостока в понедельник, 27 июня, состоялась торжественная встреча главного символа VII Международных спортивных игр «Дети Азии». Огонь игр, зажженный по традиции древним способом якутским шаманом, прибыл в столицу Дальнего Востока.

Символическое пламя в специальной колбе доставили хранители. В церемонии встречи огня игр «Дети Азии» приняли участие заместитель председателя правительства Приморского края – министр культуры и архивного дела Елена БРОННИКОВА, заместитель постоянного представителя Республики Саха (Якутия) по ДФО Валерий ПРОТОПОПОВ, глава Владивостока Константин ШЕСТАКОВ, министр физической культуры и спорта Приморского края Жан КУЗНЕЦОВ, генеральный директор Дирекции по подготовке VII Международных спортивных игр «Дети Азии» Эльмир ВАЛИТОВ.

«В Якутске, в национальном парке «Ленские столбы», нашим Шаманом был зажжен этот огонь. Мы его оберегали и бережно хранили. Нам очень радостно, что в такой торжественной обстановке передаём правительству Приморского края право и честь проводить VII Международные спортивные игры «Дети Азии». Впервые за свою историю, с 1996 года, игры будут проводиться за пределами Якутска», — отметил Валерий Протопопов

Заместитель председателя правительства Приморского края – министр культуры и архивного дела Елена Бронникова подчеркнула, что Приморье уже неоднократно принимало Эстафеты огня международных соревнований — в январе 2013 года проводилась эстафета Всемирной летней Универсиады в Казани, в ноябре 2013 года и феврале 2014 года факелоносцы пронесли во Владивостоке огонь зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи, ноябре 2019 года состоялась Эстафета огня Всемирной зимней Универсиады в Красноярске.

«Сейчас наступил момент, когда Приморский край сам является организатором крупного юношеского спортивного форума и местом проведения Эстафеты огня международных игр «Дети Азии». Эстафета на протяжении месяца пройдет по всей территории региона и впервые побывает во всех муниципальных образованиях, а огонь пронесут 400 факелоносцев из числа приморцев, внесших свой вклад в развитие родного края», — обозначила Елена Бронникова.

Она также подчеркнула, что Приморье готово к проведению VII Международных спортивных игр «Дети Азии» и Эстафеты огня игр, и выразила уверенность, что эти мероприятия пройдут на высоком организационном уровне и послужат главной цели – привлекут к занятиям спортом еще больше людей и, в первую очередь, детей и молодежь не только в Приморском крае, но и в России и мире.

Старт эстафеты огня VII Международных спортивных игр «Дети Азии» будет дан 30 июня в Большом Камне. Завершится эстафета на церемонии открытия игр зажжением чащи огня 28 июля концертно-спортивном комплексе «Фетисов Арена» во Владивостоке.

«Мы ждали этого момента с большим нетерпением. Для Владивостока – это историческое событие. Мероприятий такого уровня, с такими смыслами не проводили никогда. Это и про секунды, и про метры, но это точно не самое главное. Самое главное – дружба! Понимание друг друга, понимание культуры. Мне бы искренне хотелось, чтобы все, кто прибыл на игры почувствовал наше тепло», — сказал глава города Константин Шестаков.

Напомним, VII Международные спортивные игры «Дети Азии» состоятся в Приморском крае с 27 июля по 8 августа по поручению президента России Владимира ПУТИНА. Ожидается, что общая численность участников составит около 2 тысяч человек. В соревнованиях будут участвовать спортсмены 16 лет и моложе. Всего планируется разыграть 275 комплектов медалей в 19 видах спорта. Приморье на правах принимающей стороны выставит самую многочисленную сборную, в двух составах которой выступят 304 спортсмена.

Организатор мероприятия – Дирекция по проведению VII МСИ «Дети Азии» при поддержке правительства Приморского края, министерства спорта России, министерства просвещения РФ, администрации г. Владивостока.

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