Огонь подошел вплотную к селам в Якутии

Глава Момского района Иван ПАВЛОВ:

«Ситуация по пожарам напряженная. Жара, земля сухая. Огонь перекидывает на сенокосные угодья, на сухую траву, потому все время приходится маневрировать. Стоит дым, потому уже отменены три авиарейса из Якутска в район. Вертолет с водосливным устройством поработал на пожарах рядом с селами Буор Сысыы и Хонуу, сегодня из-за дыма пока не вылетел на тушение. Работа проводится всеми имеющимися силами. Я попросил, чтобы дополнительные силы, прибывшие из Якутска, пока оставались здесь, помогали нам».

Первый заместитель главы Среднеколымского района Руслан ГАВРИЛЬЕВ:

«В Сватае, кроме пожара, который находится в 1 км от села, образовался еще один пожар с другой стороны, огонь перебросило через речку. Это от деревни в 2 км. С ночи в этой местности тоже идут усиленные работы. В Алеко- Кюеле работы тоже продолжаются. Также еще один пожар появился в 5 км от села Эбях. Это от порывистого ветра. Там тоже идут работы по локализации. Мы ждем вертолет для дополнительной переброски дизтоплива и материальных средств, в том числе пожарных рукавов, ранцевых огнетушителей, в села, где рядом есть пожары».