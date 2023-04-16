16.04.2023
01:46
260
Спорт
Огонь! Наш Лев — чемпион чемпион России U21!
Огонь! Лучший финал первенства России! Лев Павлов на туше выигрывает финальную схватку против дагестанца Халида Магомедова, сообщает тгк Спорт Якутии.
Лев Павлов — чемпион России U21 по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг!!! Победа в финале на ТУШЕ! Зал неистово приветствует земляка.
Фото: тгк Спорт Якутии
Источник: тгк Спорт Якутии
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
16.04.2023
0
257
15.04.2023
0
1175
15.04.2023
0
880
15.04.2023
0
3090
15.04.2023
0
605
15.04.2023
0
805
15.04.2023
0
806
15.04.2023
0
661
15.04.2023
0
673
15.04.2023
0
702
15.04.2023
0
821
15.04.2023
0
1286
15.04.2023
0
1560
15.04.2023
0
657
15.04.2023
0
937
15.04.2023
1
3033
15.04.2023
0
1160
15.04.2023
0
1489
15.04.2023
0
807
15.04.2023
0
1955
15.04.2023
0
825
15.04.2023
0
689
15.04.2023
0
8967
15.04.2023
0
2087
15.04.2023
0
788
15.04.2023
0
748
15.04.2023
0
2089
15.04.2023
0
1033
15.04.2023
0
961
15.04.2023
1
1833
15.04.2023
0
852
15.04.2023
0
2667
15.04.2023
0
1346
14.04.2023
0
3622
14.04.2023
0
1716
14.04.2023
0
1933
14.04.2023
0
2042
14.04.2023
0
1606
14.04.2023
0
3209
14.04.2023
0
1871
14.04.2023
0
1979
14.04.2023
0
3169
14.04.2023
1
1301
14.04.2023
0
1656
14.04.2023
0
1332
14.04.2023
0
1561
14.04.2023
0
1601
14.04.2023
0
1437
14.04.2023
0
1879
14.04.2023
0
5406
14.04.2023
0
1429
14.04.2023
0
1539
14.04.2023
0
1444
14.04.2023
0
3244
14.04.2023
0
1320
14.04.2023
0
1520
14.04.2023
0
1395
14.04.2023
0
2808
ТОП НОВОСТИ
13.04.2023
0
22853
11.04.2023
0
18069
11.04.2023
2
17811
10.04.2023
0
16578
13.04.2023
0
10919
14.04.2023
0
10848
12.04.2023
1
10118
10.04.2023
0
9601
Добавить комментарий