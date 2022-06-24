Огонь международных игр Дети Азии зажгли на Ленских столбах

24 июня, у подножья Ленских столбов в Якутии зажжен огонь VII Международных летних спортивных игр «Дети Азии». Факел вручен представителям Приморского края, в столице которого и состоятся соревнования, сообщает ЯСИА.

В торжественной церемонии зажжения огня VII Международных спортивных игр «Дети Азии» приняли президент Международного комитета Игр «Дети Азии» Владимир Максимов, член исполнительного комитета Олимпийского совета Азии Азат Мурадов, заместитель генерального директора, руководитель аппарата Олимпийского комитета России Родион Плитухин, замминистра по физической культуре и спорту Якутии Александр Бугаев, заместитель главы Хангаласского улуса Елизавета Мартынова, а также гендиректор Дирекции VII Международных спортивных игр «Дети Азии» «Владивосток – 2022» Эльмир Валитов и другие приглашенные гости, в том числе представители из Кузбасса, где в следующем году пройдут II зимние Игры «Дети Азии».

По традиции народа саха событие сопровождалось традиционным обрядом алгыс, в ходе которого и был добыт священный огонь Игр, а затем помещен в специальную капсулу. Капсулу сначала передали заместителю главы Хангаласского улуса Елизавете Мартыновой, она вручила огонь заместителю министра по физической культуре и спорту Якутии Александру Бугаеву. В напуственной речи он отметил, что для многих ребят «Дети Азии» стали трамплином в мир большого спорта.

«Пусть Международные спортивные игры «Дети Азии» станут символом пропаганды идей олимпийского движения, развития детско-юношеского спорта и укрепления международных спортивных отношений и сотрудничества», — сказал он.

Затем капсулу передали президенту МКИ «Дети Азии» Владимиру Максимову.

«Сегодня организационным комитетом по подготовке Игр проводится огромная работа под непосредственным руководством губернатора Приморского края. Пусть огонь, зажженный на свящённой земле, дарит только добро и веру в будущее. Одна из главных миссий Игр «Дети Азии» — это межкультурные отношения. В этом году участники Игр познакомятся со столицей Дальнего Востока. Наша задача заключается в том, чтобы каждый участник Игр стал достойным представителем своей страны», — сказал он.

В конце капсулу с огнем передали хранителям огня VII МСИ «Дети Азии», которые будут сопровождать его по всей протяженности эстафеты до церемонии открытия во Владивостоке.

26 июня первый день эстафеты огня пройдет в Якутске в местности Ус Хатын во время Ысыаха Туймаады. Факел пронесут титулованные спортсмены Василий Егоров и Сардана Трофимова. 27 июня огонь улетает в Приморский край, где с 30 июня по 28 июля пройдет эстафета, которая охватит все районы.

Напомним, что факел VII Международных спортивных игр презентовали во Владивостоке 16 июня. Он выполнен в форме лотоса, который является одним из символов края, весит 1,7 кг и изготовлен в количестве 50 штук. Открытие Игр «Дети Азии» состоится 28 июля во Владивостоке. Ожидается участие порядка двух тысяч спортсменов.