Огонь Игр народов Якутии – на территории Мегино-Кангаласского улуса

В дни XIII Республиканского ысыаха в Намском улусе, 21 июня, состоялось зажжение священного Огня Игр, добытого древним традиционным методом у берега речки Чаакыйа в местности Таас ылар.

В этот же день хранители Огня спортивных Игр в Амге приняли старт. Эстафета Огня VII Спортивных игр пробежала по территориям Намского улуса, пригородных поселков Тулагы, Жатай, Марха и по улицам города Якутска. Уже вечером в субботу, в 23 часов, на стадионе «Туймаада» имени Н.Н. Тарского тысячи участников IV якутского полумарафона, жители и гости столицы с воодушевлением встретили эстафету Огня VII Спортивных игр. В воскресенье группа отважных бегунов направилась уже на правый берег реки Лены.

Прямо сейчас факелоносцы следуют по территории Мегино-Кангаласского улуса. Сегодня утром они пробежали село Майя. Преодолев 765 км, эстафета завершится 4 июля на стадионе «Амма-Олимп» в Амге. VII Спортивные игры народов Якутии пройдут с 3 по 8 июля в Амге Амгинского улуса.

Во главе эстафеты — Дмитрий Горохов, заслуженный работник физической культуры и спорта РС(Я), руководитель эстафеты огня четырех Международных спортивных игр «Дети Азии», спортивных игр народов Якутии и игр Манчаары. Среди факелоносцев — мастера спорта по легкой атлетике РС(Я), многократные победители и призеры республиканских соревнований Владимир Находкин (Таттинский улус), Спиридон Макаров (Чурапчинский улус), именитые бегуны-марафонцы, многократные чемпионы и призеры республиканских соревнований Ульяна Окорокова (Хангаласский улус), Владимир Тордуянов (Усть-Алданский улус), Айгуль Михайлова (Якутск), Александра Ноева (Якутск).