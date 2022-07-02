Огонь игр «Дети Азии» в Находке

Находка стала четвертой точкой на карте эстафеты огня VII Международных спортивных игр «Дети Азии». В субботу, 2 июля, на центральной площади города состоялась торжественная встреча хранителей огня игр и именно отсюда начал движение первый из 14 факелоносцев.

Делегацию эстафеты поприветствовал глава Находкинского городского округа Тимур Магинский.

«От всей души рады приветствовать гостей нашего города, хранителей огня. Факелоносцы Находки с честью пронесут огонь игр «Дети Азии» по родному городу. В эстафете участвуют именитые спортсмены и общественные деятели, внесшие значительный вклад в развитие спорта городского округа. Хочу пожелать всем факелоносцам удачи и стойкости, а жителям и гостям Находки – радости и приятных впечатлений от нашего праздника спорта», — пожелал глава.

Факелоносцами в Находке стали — Олег Арапов, Валентин Кондратенко, Александр Мещеряков, Дмитрий Михайлов, Тимур Магинский, Сергей Новиков, Людмила Смолякова, Клим Тимошенко, Владимир Трусько, Глеб Устюжанин, Виктория Харитонова.

Открыл эстафетный забег тренер спортивной школы «Водник» по легкой атлетике Михаил Задорожный.

«Для меня большая честь открывать этот забег, потому что для нас, легкоатлетов, первый этап – очень важен. Это задел для тех, кто продолжит эстафету. Сегодня поддержать меня пришли члены сборной Приморского края по легкой атлетике, в их числе трое моих воспитанников, которые примут участие в играх «Дети Азии». Своим забегом я хотел бы передать им уверенность и веру в свои силы, которые понадобятся им во время этих престижных состязаний», — отметил он.

Среди зрителей, встречавших эстафету огня, были и будущие участники игр «Дети Азии». Всего Находку представят на предстоящих соревнованиях 27 спортсменов: воспитанники секции бокса спортивного комплекса «Руслан», баскетболисты и волейболисты спортивной школы «Юниор», сборная по дзюдо из спортшкол «Ливадия», «Юниор» и клуба «Кимура», пловцы спортивной школы «Приморец», легкоатлеты и художественные гимнастки спортивной школы «Водник», представители федераций тхэквондо и стрельбы из лука.

Протяженность эстафетного маршрута по Находке составила около четырех километров. Каждый из 14 факелоносцев пробежал от 150 до 300 метров дистанции. Организаторы выстроили маршрут по самым памятным и дорогим каждому находкинцу местам, чтобы это событие надолго осталось в памяти и сердцах всех участников мероприятия: по Находкинскому проспекту мимо памятника Победы, сада камней, городских видовых площадок, «Камня дружбы» городов побратимов Находки и Майдзуру, памятного знака «Два якоря».

Большую значимость проведения эстафеты огня игр «Дети Азии» подчеркнул отличник народного образования и физической культуры и спорта, директор Дома детско-юношеского туризма и экскурсий Александр Мещеряков, являющийся организатором Всероссийских массовых соревнований по спортивному ориентированию «Российский азимут» на территории Находкинского городского округа, в которых ежегодно принимают участие порядка 3000 человек.

«Проведение такого крупного спортивного мероприятия положительно отразится на развитии спортивного движения в Находке. Для меня важно принять участие в эстафете и привлечь больше внимания к таким видам спорта как скалолазание, туризм, спортивное ориентирование», — поделился впечатлениями Александр Мещеряков.

Завершилась эстафета на площади Центра культуры. Замыкающий факелоносец, которым стал глава Находки Тимур Магинский, вместе с хранителем зажгли чашу огня. Хранители торжественно вручили главе факел эстафеты игр «Дети Азии»,

Как подчеркнули хранители огня, факел передается в дар каждому муниципальному образованию, где проходит эстафета — на память о прошедшем знаменательном событии.

Огонь игр «Дети Азии» останется в Находке до 3 июля. Специальный контейнер с негаснущим пламенем установлен в спортивном комплексе «Руслан» (переулок Безымянный, 1, строение 11), где до 21.00 с ним может сфотографироваться каждый желающий.

Мероприятие продолжилось концертной программой с участием местных творческих коллективов с яркими танцевальными и вокальными номерами, показательными выступлениями воспитанников муниципальных спортивных школ и федерации тхэквондо.

Огонь игр продолжает свое путешествие по Приморью. В воскресенье, 3 июля, главный символ игр «Дети Азии» будет встречать село Владимиро-Александровское – административный центр Партизанского района.

Напомним, VII Международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут во Владивостоке с 27 июля по 8 августа. Ожидается, что общая численность участников составит около 2 тысяч человек. В соревнованиях будут участвовать спортсмены 16 лет и моложе. Всего планируется разыграть 275 комплектов медалей в 19 видах спорта.

Организатор мероприятия – Дирекция по проведению VII МСИ «Дети Азии» при поддержке Правительства Приморского края, Министерства спорта России, Министерства просвещения РФ, администрации Владивостока.