04.12.2021
12:34
124
Происшествия
Огонь горит под снегом
В Нюрбинском улусе обнаружены остатки лесных пожаров. Огонь продолжает гореть и под снегом.
Смотрим видео:
Фото: https://www.instagram.com/p/CXCqRC5I2Bu/
Источник: https://www.instagram.com/p/CXCqRC5I2Bu/
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