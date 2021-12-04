04.12.2021
12:34
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Происшествия

Огонь горит под снегом

В Нюрбинском улусе обнаружены остатки лесных пожаров. Огонь продолжает гореть и под снегом.

Смотрим видео:

Фото: https://www.instagram.com/p/CXCqRC5I2Bu/
Источник: https://www.instagram.com/p/CXCqRC5I2Bu/
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