Огонь Эстафеты огня игр «Дети Азии» отправился из Владивостока



Кортеж Эстафеты огня VII Международных спортивных игр «Дети Азии» проводили с центральной площади Владивостока в Большой Камень в четверг, 30 июня. Пожелали удачного пути хранителям огня заместитель председателя Правительства Приморского края — министр культуры и архивного дела Елена Бронникова и министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов.

«Вы отправляетесь в длинный путь — впереди вас ждет замечательное путешествие! Символический огонь игр «Дети Азии», зажженный в Якутии, на протяжении месяца побывает во всех муниципальных образованиях региона — в самых знаковых и живописных местах. Перед вами поставлена важная задача — привезти огонь в целости и сохранности обратно во Владивосток, где 28 июля состоится открытие VII Международных спортивных игр «Дети Азии». Желаю вам легкой дороги, командного духа, взаимовыручки и отличного настроения! В добрый путь!», — пожелала Елена Бронникова.



Хранителями огня стали приморские спортсмены. Среди них пловец, кандидат в мастера спорта Николай Морозов.

«Для меня большая честь быть хранителем огня. Никогда не думал, что в моей жизни будет такое мероприятие. Спасибо моему тренеру Наталье Данильченко. Благодаря ее воспитанию я достиг успехов в спорте и смог стать хранителем», — поделился Николай.

Уже сегодня будет дан старт Эстафеты огня по всему Приморскому краю. Первой точкой на протяженном маршруте длинной почти 3500 километров станет Большой Камень. В пятницу, 1 июля, эстафета огня побывает в Смоляниново и Фокино.



«Приморский край удивителен! Его природа уникальна. Поэтому и маршрут построен учитывая эти особенности. У наших хранителей есть возможность увидеть свой родной край, познакомиться с новыми людьми и найти друзей», — отметила руководитель эстафеты Алсу Ганеева.

400 факелоносцев пронесут огонь в своих муниципальных образованиях. Эстафета огня завершится 28 июля во Владивостоке, на торжественной церемонии открытия, которая состоится в концертно-спортивном комплексе «Фетисов Арена».



Полная информация об эстафете, факелоносцах, участниках и результатах соревнований на официальном сайте игр www.vladivostok2022.com.

Напомним, VII Международные спортивные игры «Дети Азии» состоятся в Приморском крае с 27 июля по 8 августа. Ожидается, что общая численность участников составит около 2 тысяч человек. В соревнованиях будут участвовать спортсмены 16 лет и моложе. Всего планируется разыграть 275 комплектов медалей в 19 видах спорта.



