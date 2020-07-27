Огонь был остановлен в 700 метрах от населенного пункта
Председатель Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС (Я) Дмитрий Лепчиков прокомментировал пожароопасную обстановку в Момском и Среднеколымском районах.
- В Момском и Среднеколымском улусах обстановка с лесными пожарами остается напряженной.
- Напомню, что в целях ликвидации угрозы от лесных пожаров в Момском районе с 25 июля работает авиация МЧС России. На природном пожаре близ сел производится сброс воды. Пожары в Буор Сысыы и Хонуу частично локализованы. В селе Хонуу создана минерализированная полоса длиной около 10 км. В Буор-Сысыы проведено 8 км минерализированной полосы.
Что касается Среднеколымского улуса, то для защиты населенного пункта Алеко-Кюель в Среднеколымском районе задействована аэромобильная группировка Главного управления МЧС России в составе двадцати человек.
- На местах пожара возле села Сватай Среднеколымского улуса ведется активная работа по локализации очагов и недопущению огня на территорию поселка. Огонь был остановлен у минерализированной полосы в 700 метрах от населенного пункта. Второй пожар, возникший из-за порывистого ветра, направился в западную сторону.
К сожалению, из-за сильной задымленности вертолет не всегда может работать. Но ситуация под контролем. Режим ЧС в районе не снимается.
- Завтра, 28 июля, запланирован вылет вертолета по маршруту Среднеколымск – Сватай. Он доставит группу, в составе которой мобилизованное местное население, работники пожарной части Государственной противопожарной службы РС (Я) по Среднеколымскому району. Кроме того, вертолет доставит средства тушения.
Фото: gkobzgn.sakha.gov.ru
Источник: gkobzgn.sakha.gov.ru
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