Огонь бушевал в частном гараже с тремя автомобилями

30 октября 2020 г. в 03.07 поступило сообщение о пожаре в частном гараже с автомобилями на ул. Сергеляхская в с. Хатас Намского района. На момент прибытия пожарного подразделения был густой дым и открытый огонь. В результате пожара огнем поврежден гараж с тремя автомобилями (трактор «Беларус», а/м «Тойота-Суксид», а/м «Буран») на общей площади 112 кв.м. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

30 октября 2020 г. в 03.26 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме СОТ «Островок» на 10 км Покровского тракта в г. Якутск. На момент прибытия пожарного подразделения из-под кровли шел дым. В результате пожара огнем повреждено потолочное перекрытие на площади 3 кв.м. Причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи, виновное лицо – хозяин.

30 октября 2020 г. в 07.50 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре на автостоянке в районе автобазы на шоссе Кирова в г. Мирный. На момент прибытия пожарного подразделения из-под капота автомобиля шел дым. В результате пожара огнем поврежден моторный отсек автомобиля «Тойота-Карина» на площади 2 кв.м. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

30 октября 2020 г. в 08.46 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре на ул. Мординова в г. Якутск. В результате пожара произошло горение мусора у дома на площади 4 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

30 октября 2020 г. в 10.49 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре на ул. Пояркова в г. Якутск. В результате пожара огнем поврежден утеплитель теплотрассы на площади 4 пог.м. Причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ, виновное лицо – сварщик, ущерб устанавливается.

30 октября 2020 г. в 15.44 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 2-х этажном жилом доме на ул. Геологическая в п. Чульман Нерюнгринского района. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений в подъезде был запах дыма. В результате пожара огнем повреждено домашнее имущество на площади 0,2 кв.м. Возгорание ликвидировано до прибытия пожарных. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревателя, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

30 октября 2020 г. в пожарно-спасательную службу поступило 2 сообщения о горении мусора: на ул. Ойунского в мусорном баке г. Якутска и в п. Чернышевского Мирнинского района. Общая площадь горения составила 10 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности!Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!