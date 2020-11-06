Огни «северного сияния» осветят культурный след

В Якутске открылся арт-объект «Здесь был!..».

6 ноября на территории исторического парка «Россия — Моя история» открыли арт-объект «Здесь был!..» — это памятная стела с автографами и цитатами о Якутии известных людей, которые побывали в республике и прославили ее.































Стела – идея методиста нашего исторического парка «Россия – моя история» Лады Евсеевой. Она подала идею на конкурс «Культурный след» и выиграла его.

«Меня часто спрашивают, по какому принципу я выбирала знаменитостей. Критерий был один: все эти люди должны были любить нашу республику, должны были сделать что-то значимое для нее. Таких людей оказалось очень много, поэтому мы постарались хотя бы упомянуть по одному в каждой категории: геологи, писатели, поэты, ученые, космонавты», – рассказала Лада Евсеева.

Дизайном стелы занимался скульптор из Санкт-Петербурга, в темное время суток оно будет иметь радужную подсветку напоминающую северное сияние. На открытии присутствовала художественный руководитель проекта «Культурный след» Наталья Федорова:

«Историю конечно нельзя рассказать в 30 надписях, история — это жизни людей, это воспоминания, изображения, карты и собственно пройдя по QR-коду каждый сможет узнать куда больше о тех людях, которые оставили тут свой автограф и более объемно представить себе контекст истории Якутии».

Всего на арт-объекте сделано 29 графических надписей о знаменитых людях. «Культурный след» реализуется на средства Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества при содействии фонда «Живая классика» и направлен на развитие культурной среды и внутреннего туризма в городах и селах.