Огненное воскресенье в Якутии

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

06 декабря 2020 г. в 02.53 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в овощном ларьке на ул.Газовиков в Якутске. На момент прибытия пожарного подразделения ларек горел открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден ларек внутри по всей площади на 15 кв.м. Причина, предположительно, короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо, ущерб устанавливается.

06 декабря 2020 г. в 13.00 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул.Солдатова в г.Мирный Мирнинского района. В результате пожара сгорел мусор на лестничной площадке на площади 0,5 кв.м. Причина, виновник, ущерб устанавливается.

06 декабря 2020 г. в 14.20 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в дачном доме на ул.Полярная в п.Чульман Нерюнгринского района. На момент прибытия пожарного подразделения из дома шел дым. В результате пожара огнем повреждена межкомнатная перегородка на площади 5 кв.м. Причина, виновное лицо, ущерб устанавливается.

06 декабря 2020 г. в 15.10 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании автобуса в ГОК Инаглинский в Нерюнгринском районе. На момент прибытия пожарного подразделения горел автобус. В результате пожара огнем поврежден автобус на площади 30 кв.м. Причина, виновное лицо, ущерб устанавливается.

06 декабря 2020 г. в 18.23 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о горении мусора на ул.Кеши Алексеева в Якутске. На момент прибытия пожарного подразделения горел автобус. В результате пожара сгорел мусор в мусоросборном баке на площади 1 кв.м. Причина, виновное лицо, ущерб устанавливается.

06 декабря 2020 г. в 18.38 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частной бане на ул.Сединская в с.Маган г Якутск. В результате пожара огнем повреждена стена и потолочное перекрытие внутри бани на площади 5 кв.м. Причина нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновное лицо, ущерб устанавливается.

06 декабря 2020 г. в 21.23 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул.Кржижановского в г.Якутск. В результате пожара огнем повреждены потолочное перекрытие, стены, пол, мебель в помещении туалета на 1-м этаже на общей площади 6 кв.м. Причина нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. Виновное лицо хозяин, ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!