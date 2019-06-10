Огненное воскресенье в Якутии

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

09 июня 2019 г. в 01.04. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорание в жилом доме на ул. Быкова г. Алдана. Через пять минут пожарные прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия горел пол и стена в квартире. Общая площадь 0,5 кв.м. Предположительная причина возникновения пожара явилось несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов. Ущерб устанавливается. Огнеборцами спасен жилой дом.

09 июня 2019 г. в 13.00. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в бесхозном строение на 11 километре ДСК «Хомус» Сергеляхского шоссе г. Якутска. Через шесть минут пожарные прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия горело строение. В результате пожара строение повреждено по всей площади, общая площадь 20 кв.м. Предположительная причина возникновения пожара явилось неосторожное обращение с огнем. Виновник и ущерб устанавливаются.

09 июня 2019 г. в 15.09. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в бесхозном строение на ул. Рабочая п. Эльдикан Усть-Майского района. К моменту прибытия пожарных, через две минуты, горело строение на площади 30 кв.м. Предположительная причина возникновения пожара явилось неосторожное обращение с огнем. Виновник и ущерб устанавливаются.

09 июня 2019 г. в 17.11. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорание бесхозного строения на ул. Кузьмина г. Якутска. Через четыре минуты пожарные прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия горело строение. В результате пожара строение повреждено по всей площади 20 кв.м. Предположительно причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем. Виновник и ущерб устанавливаются.

09 июня 2019 г. в 18.07. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Заложная с. Хонуу Момского района. Через три минуты пожарные прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия из дома шел дым. В результате пожара дом поврежден внутри на площади 15 кв.м. Предположительная причина возникновения пожара явилось короткое замыкание электропроводки. Виновник и ущерб устанавливаются.

09 июня 2019 г. в 18.33. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. Ключевая п. Усть-Нера Оймяконского района. Через четыре минуты пожарные прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия из гаража шел дым. В результате пожара огнем повреждены стена и пол на площади 3 кв.м. Предположительная причина возникновения пожара явилось короткое замыкание электропроводки. Виновник и ущерб устанавливаются.

09 июня 2019 г. в 17.29. в пожарно-спасательную службу поступило 3 сообщения о возгорание травы на ул. Пролетарская п.Ленинский г. Алдана – площадь 20 кв.м., ул. Тепличная п. Пригородный г. Якутска – площадь 5 кв.м., п. Джебарики-Хая Томпонский район – площадь 1250 кв.м. Предположительная причина возникновения пожара явилось неосторожное обращение с огнем. Виновник и ущерб устанавливаются.

09 июня 2019 г. в 20.01. в пожарно-спасательную службу поступило 7 сообщений о возгорание мусора на ул. Комсомольская г. Мирный – площадь 6 кв.м., ул. 1-я Пристанская г. Якутска – площадь 2 кв.м., на ул. Аммосова п. Хатассы г. Якутск – площадь горения 1 кв.м., на ул. Кузьмина г. Якутск – площадь 3 кв.м., пр. Строителей г. Ленск – площадь 10 кв.м., ул. Озерная п. Витим Ленский район – площадь 6 кв.м., ФАД Колыма п. Усть-Нера Оймяконский район – 4 кв.м. Предположительная причина возникновения пожара явилось неосторожное обращение с огнем. Виновник и ущерб устанавливаются.

09 июня 2019 г. в 20.22. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частной бане на ул. Озерная мкр. Марха г. Якутска. Через шесть минут пожарные прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия горела баня. В результате пожара огнем повреждены стена внутри и кровля на площади 14 кв.м. Предположительная причина возникновения пожара явилось несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Виновник и ущерб устанавливаются. Пожарными спасена баня.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!