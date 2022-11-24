Огненное новолуние уже сегодня: что можно и нельзя делать

Огненное новолуние в ноябре 2022

Новая луна взойдет на небе 24 ноября в 01:57 по московскому времени и окажется в знаке Стрельца. Это означает, что людям будет проще принимать решения и развивать целеустремленность, но есть условие — нужно очистить свою жизнь от всего лишнего. Что же принесет новолуние в ноябре 2022 каждому из нас?

Новолуние в Стрельце 2022 — особенности

Эксперты по эзотерике считают, что невидимая луна, вступая в фазу обновления, приносит и человечеству абсолютно новую энергию. Именно в такие периоды любые перемены благоприятны, главное, чтобы они были от чистого сердца и с хорошими намерениями.

Стрелец — огненный знак, люди, рожденные под ним, отличаются храбростью, прямолинейностью, целеустремленностью и оптимизмом. Новолуние в Стрельце поможет людям набраться смелости, чтобы реализовать свои самые невероятные идеи. Кроме того, это первое новолуние после коридора затмений, так что, сейчас — самое благоприятное время для любых начинаний.

Что нельзя делать в новолуние 24 ноября 2022

Астрологи считают, что даже сильный знак Стрельца может повлиять негативно, если вы будете идти наперекор заветам Вселенной. В эту дату воздержитесь от того, чтобы:

давать или брать деньги взаймы;

ссориться и обижаться;

проводить хирургические операции;

употреблять алкоголь и переедать;

делать маникюр или новую стрижку.

В период новой луны также нельзя принимать судьбоносных решений — можно только планировать насущные дела. Любой проект, который вы начнете на такую фазу луны, не будет удачным — лучше выждать пару дней.

Что можно делать в новолуние 24 ноября 2022

Активный и энергичный Стрелец обязательно поможет вам добиться успеха и воплотить в жизнь даже самые смелые идеи. Помогите ему это сделать — выполните на новолуние несколько действий:

примите расслабляющую ванну;

помедитируйте и почитайте книгу;

постарайтесь ни с кем не ссориться;

проведите время с родными и близкими;

попрощайтесь с людьми, которые мешают вам жить.

Вы также можете сесть, взять листок бумаги и, сосредоточившись, написать все свои цели и желания на будущий месяц. Затем сложите листок несколько раз и спрячьте в укромное место. Будьте уверены — при должном уровне усилий загаданное непременно сбудется.