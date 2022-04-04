Огнеборцы соревновались на лучшее звено газодымозащитной службы

В Якутске прошли соревнования среди звеньев ГДЗС — газодымозащитной службы. Это подразделения огнеборцев, которые работают в полностью непригодной для дыхания среде. Соревнования на лучшее звено ГДЗС входит в обязательную подготовку, поскольку не просто определяет лучших из лучших, но и показывает направления, в которых данная служба может развиваться с учетом современных подходов к тушению пожаров.

«Слаженная работа в командах и умение быстро сориентироваться в изменениях окружающей обстановки стоит наряду с отличной физической подготовкой и навыками применения специального газодымозащитного оборудования. И поэтому соревнования направлены на совершенствование мастерства не только каждого пожарного, но и звена в целом», — прокомментировал Максим Денисов, начальник управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по РС (Я).

Соревнования состояли из двух этапов. Теоретическая часть включает в себя вопросы, касающиеся пожарной тактики, задачи по определению предполагаемых временных затрат на выполнение операций по спасению людей, также бойцы определяют количество запаса воздуха, кратчайший путь к месту возгорания и способы прокладки рукавных линий.

На практическом этапе соревнований пожарным необходимо было оказать помощь условному пострадавшему, роль которого «играл» манекен в теплодымокамере, где была создана среда, имитирующая нахождение в горящем и заваленном различными предметами незнакомом помещении. Далее пожарным предстояло его вынести на улицу с 3-го этажа здания и на носилках доставить в безопасную зону.

Следует отметить, что первоочередной задачей пожарных является спасение жизни и далее уже непосредственное тушение пожара. Так и в соревнованиях, после доставки пострадавшего в безопасную зону, огнеборцы приступают к боевому развертыванию и тушение пожара на 3м этаже учебной башни. При этом подъем огнеборцев осуществлялся по 3-х коленной лестнице, где обязательное условие – страхующий огнеборец.

«В большинстве случаев именно газодымозащитники спасают людей на пожарах, ведь не каждые сможет войти в помещение с практически нулевой видимостью. Соревнования на выявление лучшего звена газодымозащитной службы проводятся по всей России, победители будут участвовать в борьбе за победу на межрегиональном уровне. Хочу отметить, что в данных соревнованиях нет и не может быть проигравших — все пожарные преодолевают установленные нормативы, а это значит, что и в реальных условиях выполнят поставленные задачи», — прокомментировал Максим Владимирович.

Как и в любом виде спорта не обошлось и без жарких споров, на подведение итогов по начислению штрафных балов была жаркая дискуссия среди лидеров команд. По требованиям проведения соревнований, из года в год задания меняются, особенно в практической части. Организаторам необходимо придумывать новую легенду и схему прохождения практического этапа. Как правило, капитаны команд узнают о ней только перед началом самих соревнований.

В состязании приняло участие 14 команд и свыше 50 пожарных из Якутии, по итогам соревнований лидером стала команда пожарно-спасательной части №1 г. Якутск, на втором месте сборная команда Республиканских огнеборцев 40-го отряда из г. Якутск и бронзу получили пожарные из Мегино-Кангаласского района.

«Наша команда изначально была настроена на победу, пожарные выложились на максимум, показав лучший результат в практической части, а также не было допущено ошибок в теоретической части. Нас ждет следующий этап на межрегиональных соревнованиях, к подготовке мы подойдем со всей серьезностью, рассчитывая на победу Якутии и переход на федеральный этап», — прокомментировал Григорий Линник, капитан команды пожарно-спасательной части № 1 г. Якутск.

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