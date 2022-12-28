28.12.2022
16:24
277
Происшествия
Огнеборцы работали на тушении пожара в Якутске
28 декабря в 11:34 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 2-х этажном административном здании с автомойкой на 3 км Вилюйского тракта в г. Якутск. Через 6 минут к месту вызова прибыли огнеборцы. На момент их прибытия наблюдалось сильное задымление. В результате пожара повреждены стены и мебель на 2 этаже на общей площади 50 кв.м. Пострадавших нет. Строение удалось спасти. Причина – нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ, виновное лицо и ущерб устанавливаются. К ликвидации привлекались 48 человек личного состава и 10 единиц пожарной техники Якутского пожарно-спасательного отряда.
Фото: пресс-службы
Источник: МЧС РФ по РС(Я)
Один комментарий на «Огнеборцы работали на тушении пожара в Якутске»
Добавить комментарий Отменить ответ
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
28.12.2022
0
24
28.12.2022
0
41
28.12.2022
0
171
28.12.2022
0
163
28.12.2022
1
275
28.12.2022
0
600
28.12.2022
0
476
28.12.2022
0
242
28.12.2022
0
269
28.12.2022
0
1563
28.12.2022
0
1155
28.12.2022
0
373
28.12.2022
0
944
28.12.2022
0
2393
28.12.2022
0
1176
28.12.2022
0
666
28.12.2022
0
343
28.12.2022
0
1622
28.12.2022
0
406
28.12.2022
0
342
28.12.2022
0
227
28.12.2022
0
568
28.12.2022
0
2255
28.12.2022
0
433
28.12.2022
0
628
28.12.2022
0
578
28.12.2022
0
221
28.12.2022
0
300
28.12.2022
0
906
28.12.2022
0
367
28.12.2022
0
1371
28.12.2022
0
7189
27.12.2022
0
1236
27.12.2022
0
363
27.12.2022
0
455
27.12.2022
0
335
27.12.2022
1
840
27.12.2022
0
1001
27.12.2022
0
971
27.12.2022
0
671
27.12.2022
0
273
27.12.2022
0
248
27.12.2022
0
898
27.12.2022
0
1972
27.12.2022
0
292
27.12.2022
0
374
27.12.2022
0
1226
27.12.2022
0
324
27.12.2022
1
564
27.12.2022
0
544
27.12.2022
0
566
ТОП НОВОСТИ
23.12.2022
Лучший комментарий
17
113867
26.12.2022
Лучший комментарий
21
40619
22.12.2022
0
18483
23.12.2022
0
17530
24.12.2022
0
15041
22.12.2022
0
14319
25.12.2022
0
13582
25.12.2022
0
12168
Проезд в автобусе 1 января 40р.