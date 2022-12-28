Огнеборцы работали на тушении пожара в Якутске

28 декабря в 11:34 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 2-х этажном административном здании с автомойкой на 3 км Вилюйского тракта в г. Якутск. Через 6 минут к месту вызова прибыли огнеборцы. На момент их прибытия наблюдалось сильное задымление. В результате пожара повреждены стены и мебель на 2 этаже на общей площади 50 кв.м. Пострадавших нет. Строение удалось спасти. Причина – нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ, виновное лицо и ущерб устанавливаются. К ликвидации привлекались 48 человек личного состава и 10 единиц пожарной техники Якутского пожарно-спасательного отряда.