26.11.2022
18:08
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Судебная хроника
Оглашение приговора Магомедову прервали из-за сигнала тревоги
В Москве прервали оглашение приговора совладельцу «Суммы» Магомедову из-за эвакуации суда
В Мещанском суде Москвы 25 ноября во время чтения обвинительного приговора совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову сработал сигнал тревоги — заседание прервали, а находившихся в зале попросили покинуть помещение. Об этом сообщает РИА Новости.
Оглашение избранной меры наказания перенесли. Здание после эвакуации людей осматривают кинологи с собаками.
Ранее суд вынес братьям Магомедовым обвинительный приговор по делу о хищении 11 миллиардов рублей. Зиявудину и Магомеду вменяют девять эпизодов мошенничества, а также создание преступного сообщества. Братья вину не признают.
Фото: Коммерсант
Источник: РИА Новости
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