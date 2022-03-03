Этапы дела: суд опять оправдал Людмилу Вербицкую

Второй оправдательный приговор

Якутский городской суд вынес 2 марта оправдательный приговор в отношении экс-замминистра здравоохранения Людмилы Вербицкой, сообщил SakhaNews. Это уже второй раз, когда Якутский городской суд выносит решение в пользу Людмилы Вербицкой.

Напомним, что 22 марта бывшая замминистра здравоохранения РС(Я) Людмила ВЕРБИЦКАЯ была оправдана Якутским городским судом по всем статьям обвинения — ст.307 ч.1 УК РФ (заведомо ложные показания) и ст.286 ч.1 УК РФ (превышение должностных полномочий) в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

Как сообщила SakhaLife пресс-служба Якутского городского суда, судья Эльвира МИНЕЕВА заключила в судебном решении, что в действиях подсудимой отсутствуют составы преступлений, предусмотренные ч.1 ст.307, ч.1 ст.286 УК РФ, в связи чем, Вербицкая Л.И. подлежит оправданию по каждому из преступлений по основаниям, указанным в п.3 ч.2 ст. 302 УПК РФ.

На основании ст. ст. 133 — 136 УПК РФ Вербицкая Л.И. имеет право на реабилитацию, а также право на возмещение имущественного и морального вреда.

«Судом установлено, что, давая указание о решении вопроса с лечебным питанием, в том числе, выясняя, почему исключены ланч-боксы и термоконтейнеры, которые обеспечивают индивидуальное лечебное питание по столам, Вербицкая Л.И. действовала в пределах своих полномочий. Последующее включение АНДРЕЕВЫМ Б.В. в конкурсную документацию пунктов о наличии 4-х секционных ланч-боксов и термоконтейнеров не явилось ограничением конкуренции, не повлекло нарушения прав и законных интересов ООО «Комбинат питания «Сэргэлэх», а также не нанесло имущественного вреда потребительскому кооперативу «Якутское потребительское общество» в сумме 2 374 660 руб», — сообщила пресс-служба суда. При таких обстоятельствах в действиях Вербицкой Л.И. отсутствует состав преступления, предусмотренный ст.286 ч.1 УК РФ, в связи чем, Вербицкая Л.И. подлежит оправданию по основаниям, указанным в п.3 ч.2 ст. 302 УПК РФ. В соответствии с ч.1 ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению.

Этапы дела Вербицкой

И дальше уголовное дело Людмилы Вербицкой продолжило хождение по судебным инстанциям:

— 7 апреля 2021 г. оправдательный приговор по делу Вербицкой был обжалован прокуратурой в Верховном суде РС(Я).

— 15 июня 2021 г.Верховный суд РС(Я), рассмотрев апелляцию прокуратуры на оправдательный приговор Людмиле Вербицкой, оставил решение судьи Эльвиры Минеевой в силе.

— 21 октября 2021. Девятый кассационный суд в г.Владивостоке, рассмотрев представление заместителя прокурора Якутии Александра Трухина, отменил оправдательный приговор Якутского городского суда Людмиле Вербицкой. Основанием для отмены оправдательного приговора стало рассмотрение дела незаконным составом судов апелляционной и первой инстанции, а также несоответствие выводов фактическим обстоятельствам дела.

— 9 ноября 2021 г. уголовное дело бывшего замминистра здравоохранения республики поступило в Якутский городской суд на новое рассмотрение.

— 8 декабря 2021 г. судья Алексей Сараев начал новый судебный процесс по делу Людмилы Вербицкой и провел 11 заседаний.

— 2 марта 2022 г. Якутский городской суд вынес оправдательный приговор бывшему замминистра здравоохранения.

Кого обвиняла Людмила Вербицкая в преследованиях?

Закончится ли на этом круговорот по судебным инстанциям дела Людмилы Вербицкой?

Отметим, что возбуждение уголовного дела против замминистра здравоохранения Якутии Людмилы Вербицкой вызвало большой общественный резонанс: более 600 якутян подписали петицию в ее защиту.

Напомним, адвокат подсудимой Ольга Мамаева заявляла в СМИ, что в ходе допроса в качестве подозреваемой Вербицкая сообщила, что уголовное дело в отношении неё возбужденно по инициативе тогдашнего и.о. прокурора республики Айдара Иванова. По словам ее защитника, Людмила Вербицкая сказала так: «Иванов имеет ко мне личную неприязнь и угрожал, что испортит карьеру и вылечу из Якутска без трусов».

Айдар Иванов 5 октября 2021 г. назначен заместителем прокурора Еврейской автономной области приказом Генерального прокурора Российской Федерации.