Оглашен приговор огнеборцу Николаю Лукину

Оглашение приговора огнеборцу Николаю Лукину только что завершилось в Чурапчинском суде.

Признан виновным по части 2 статьи 293 УК РФ. Назначено наказание: в виде лишения свободы сроком на 3 года условно и 2 года не занимать руководство тушением лесного пожара — передает телеграм-канал V ЯКУТИИ.РУ.

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