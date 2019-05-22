Оглашен приговор Николаю Румянцеву

Сегодня, 22 мая в Якутском городском суде оглашен приговор известному политику, общественному деятелю и бизнесмену Николаю РУМЯНЦЕВУ. Напомним, что он обвиняется в совершении ДТП со смертельным исходом. Дело рассматривает судья Анатолий КАРАТАЕВ.

Напомним, что пострадавшие трижды обращались к суду с ходатайством о прекращении дела за примирением сторон. Они указывали, что подсудимый раскаялся, просил прощения, оказал значительную материальную помощь и готов поддерживать в будущем.

Государственный обвинитель просила назначить четыре года шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права управлять транспортным средством на три года.

Суд оставил в силе все пункты обвинения, которые Румянцев не признавал: состояние алкогольного опьянения, превышение скорости, наезд на пешеходов на обочине и назначил меру наказания — приговорил Николая Румянцева к 3,6 года колонии-поселении без права вождения.

Подробности ждите на SakhaLife в ближайшее время в эксклюзивном репортаже из зала суда Татьяны БУРЦЕВОЙ.