Офтальмология через призму искусства: выставка художницы Миры Аргуновой

18 ноября в арт-галерее «Ургэл» состоялось торжественное открытие выставки «Таинственное зеркало души».

Снимки глаз с патологиями зрения из Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы прошли сквозь призму искусства: преображение в руках живописца Миры Аргуновой получили снимки глаз пациентов Республиканской офтальмологической больницы.

«Данный опыт является уникальным. Еще никто в стране, и возможно, в мире, не претворял в жизнь такие смелые идеи. Благодаря Мире Аргуновой, медицинские снимки, анамнез пациента, стали искусством. В работе были использованы снимки глаз пациентов Пантелеймона Аргунова, лазерхирурга, офтальмолога нашей больницы, с такими диагнозами как катаракта, глаукома, глаза пациентов с сахарным диабетом, после лечения лазером, и других патологий. В фотографиях от офтальмохирурга Иннокентия Белолюбского из операционной стационара ЯРОКБ, были снимки пациентов после операций по поводу проникающего ранения глаза, кератита, последствий забытых в глазу линз, и иных патологий, требующих помощи офтальмохирурга. Опыт работы наших офтальмологов стал искусством, от имени больницы искренне, от всей души, благодарю Миру за такую возможность» — сказал Иван Луцкан, главный врач ГАУ РС (Я) ЯРОКБ.

Также главный врач отметил чуткость Миры к социальным проблемам: идея выставки появилась во время подготовки экспозиции Аргуновой к 100-летию ЯАССР в Глазной больнице. Пока картины развешивали в холле больницы, к главному врачу подошел лазерхирург, показать снимки глаз, выполненные с помощью нового оборудования. Мира не осталась в стороне, заинтересовалась снимками. Так родилась идея выставки якутских офтальмологов и известного художника Миры Аргуновой.

Персональная выставка Миры Аргуновой имеет инклюзивный компонент. Произведения смогут «увидеть» люди с проблемами зрения — каждой картине сопутствует модель ее изображения из акрила, которую можно взять в руки и изучить по контурам и рельефам, а также подпись на азбуке Брайля. Первые такие гости, видящие только сердцем, уже побывали сегодня на выставке.

Выставка будет идти с 18 ноября по 9 декабря, в арт-галерее «Ургэл».