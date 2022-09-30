Офтальмологи Якутии познают новое

С 28 по 30 сентября в Москве проходит XV Российский общенациональный офтальмологический форум. В программе – научные доклады и выставка российских производителей медицинской продукции для лечения и профилактики глаз. Научно-практическая конференция с международным участием «XV Российский общенациональный офтальмологический форум» проводится при поддержке Министерства здравоохранения России и Национального медицинского исследовательского центра глазных болезней им. Гельмгольца.

Главный офтальмолог Якутии, кандидат медицинских наук Екатерина Захарова и заместитель главного врача ЯРОКБ по лечебной части, кандидат медицинских наук Надежда Литвинцева, принимают участие в работе форума в качестве представителей достижений Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы.

Темы для обсуждения на Форуме отвечают современным задачам повышения уровня профессиональных знаний специалистов в: достижениях в диагностике и лечении социально значимых заболеваний глаз, диагностике и лечении патологии сетчатки, диагностике и лечение патологии роговицы, лазерах для диагностики и лечения офтальмопатологии, лечении глаукомы, фундаментально-прикладных исследованиях. По материалам конгресса будет издан сборник научных трудов.

Ежедневно хирурги Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы выполняют более 50 операций. Несмотря на санкции зарубежных стран, офтальмологическая больница продолжает работать в штатном режиме, и ни одной операции с марта не было отменено.

«Мы постоянно отслеживаем наличие лекарств, необходимых для лечения пациентов с офтальмопатологиями. Обеспечиваем полноценный, стабильный запас, выкупаем заранее, в распоряжении врачей продукция как и импортного, так и российского производства. Благодаря участию в Офтальмологическом форуме нашего главного офтальмолога Якутии и моего заместителя по лечебной работе, понимание того, как жить в современных реалиях, будет существенно расширено. В данный момент больших очередей на операции нет, и не будет, как и недостатка расходных материалов, медицинского оборудования и лекарств для лечения в стационаре и Центре неотложной офтальмологической помощи, мы всегда держим ситуацию под контролем, как говорится, держим руку на пульсе» — отметил Иван Луцкан, главный врач ГАУ РС(Я) «ЯРОКБ»