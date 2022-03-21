Офтальмологи спешат на помощь Южной Якутии

Благодаря взаимодействию главных врачей Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы, Алданской и Нерюнгринской центральных районных больниц, поддержке Министерства здравоохранения и Правительства РС(Я), офтальмохирургическая выездная бригада с 29 –го марта по 7- ое апреля проведет операционные дни по лечению катаракты и других глазных болезней в городах Алдан и Нерюнгри.

Появление и внедрение новых форм организации офтальмологической помощи на базе мобильных диагностических и хирургических структур с использованием различных видов транспорта внесли существенную лепту в обеспечение квалифицированной офтальмологической помощью населённых пунктов, не имеющих специализированных офтальмологических стационаров. Учитывая перечисленные особенности региона, для оказания организационно-методической, консультативной и лечебно-профилактической помощи населению районов республики, в Якутской республиканской офтальмологической клинической больнице были созданы из состава врачей — офтальмохирургов и операционных медицинских сестер, специализированные выездные бригады. Большим плюсом практики выездных бригад заключается в том, что жителю района не приходится покидать родной дом и проводить время в дороге до столичной больницы и обратно. К тому же, некоторые районы республики не имеют круглогодичного транспортного сообщения, в случае болезни, районным жителям поездка в Якутск или другие города РФ, не всегда предоставляется возможной.

Все операции выполняются бесплатно, в рамках ОМС. Первым районом для офтальмохирургов станет Алданский, операции завершатся в Нерюнгринском районе. Офтальмохирурги ЯРОКБ уже посетили Нюрбинский и Сунтарский районы, в день врачи оперируют до 40 пациентов с диагнозом «катаракта». Медицинский десант оснащен всем необходимым оборудованием и инструментарием, состав хирургов и медицинских сестер из района в район меняется.