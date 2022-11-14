Офтальмологи бьют тревогу! Наблюдается значительное ухудшение зрения у детей

Согласно исследованиям отечественных специалистов, проблемы со здоровьем глаз сегодня имеют более чем 20 млн. россиян. При этом в наши дни зрительные нарушения выявляются в полтора раза чаще, чем 15 лет назад. Офтальмологи связывают неутешительную статистику с изменением нашего образа жизни и возросшую нагрузку на глаза. Врач офтальмолог Алена Винокурова, окончив Медицинский институт СВФУ и ординатуру, с 2017 года работает Намской центральной районной больнице по программе «Земский доктор».

— С какими глазными заболеваниями к Вам чаще всего обращается население, Алена Руслановна?

— Заболеваний глаз очень много. О близорукости, дальнозоркости, астигматизме слышали, наверное, все. Очень часто у пожилых людей встречаются такие болезни как синдром «сухого глаза», глаукома, катаракта, а дети чаще всего приходят с миопией и астигматизмом. Многие заболевания глаз развиваются бессимптомно, не вызывая беспокойства, но их можно предупредить, если систематически проходить профилактический осмотр.

— Вы принимаете и взрослых и детей?

— На данный момент провожу осмотр и лечение взрослых и детей.

— В чем Вы видите причину плохого зрения у детей?

— В ходе ежегодного медицинского осмотра детей района наблюдается значительное ухудшение зрения (за 2020-2021 выросло на 25%), на мой взгляд, это связано с чрезмерным использованием смартфонами, гаджетами, что неминуемо увеличивает количество пациентов с близорукостью и перенапряжением глаз. Также главными факторами являются плохое освещение, неверный подбор мебели для занятий, наследственность, дефицит витаминов и минералов в рационе, отсутствие режима работы и отдыха. В рамках региональной программы «Развитие офтальмологической помощи населению Республики Саха (Якутия) на 2022-2024 годы» ожидаем дополнительное оснащение для диагностической и лечебной помощи детям с глазодвигательной патологией и нарушением бинокулярного зрения, патологией рефракции (близорукостью, косоглазием, нистагмом).

— Кто чаще обращается с жалобами на ухудшение зрения: мужчины или женщины?

— По статистике женщины болеют глазными заболеваниями чаще мужчин почти в два раза.

— В каком возрасте чаще всего жалуются на зрение?

— Возраст взрослых моих пациентов в основном от сорока лет. Чаще всего ко мне обращаются с катарактой и глаукомой. Причиной глаукомы могут стать артериальная гипертензия, сахарный диабет, наследственная предрасположенность. Заболевания на ранних стадиях удается выявлять при выездах в села, измеряя внутриглазное давления и проводя осмотр глазного дна.

— Поддерживаете ли Вы контакты с Республиканской офтальмологической больницей?

— С коллегами из ЯРОКБ держим тесную связь по вопросам лечения пациентов. 21 мая этого года был организован выезд врачей офтальмохирургов ЯРОКБ для проведения операции катаракты жителям нашего района. Мы подготовили пятьдесят больных с катарактой, из них были прооперированы сорок три пациента. 20 августа в рамках мероприятий, приуроченных к 125-летию со дня рождения выдающегося государственного и общественного деятеля республики Максима Кировича Аммосова был также организован выезд офтальмохирургов для проведения осмотра и операций пациентов с вторичной катарактой и глаукомой на специально оборудованной машине «КамАЗ», в этот раз в село Столбы нашего района. За два дня было осмотрено всего сто пятьдесят больных, из них оперированы девятнадцать.

— Что Вы обычно советуете своим пациентам с глаукомой и катарактой?

— Профилактика при глаукоме:

Постоянно контролируйте свое состояние. Даже при стабильном внутриглазном давлении нужно посещать врача минимум четыре раза в год.

Не стоит перенапрягаться.

Необходимо полноценно отдыхать, хорошо высыпаться.

Отказаться от вредных привычек.

Профилактика катаракты может включать в себя соблюдение следующих пунктов:

Оберегайте глаза от вредного воздействия ультрафиолета,

Не пренебрегайте ношение солнцезащитных очков, особенно в ситуациях, когда глаза находятся под ударом прямого и отраженного солнечного излучения – от воды, снега и т. д.

Включайте в меню продукты, богатые витаминами и микроэлементами, полезными для зрения.

Откажитесь от курения.

Контролируйте состояние своего организма, в том числе обязательно уделяя внимание профилактике эндокринных расстройств.

— И Ваши советы тем, кто не жалуется на зрение и хочет сохранить здоровье глаз.

— Общие советы могут быть такими:

Старайтесь ежегодно проверять зрение.

Используйте увлажняющие капли.

Правильно питайтесь.

Носите солнцезащитные очки.

Контролируйте кровяное давление.

Занимайтесь спортом.

— Спасибо, что нашли время для разговора, Алена Руслановна.