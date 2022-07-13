Офтальмохирург посетил летний лагерь для якутян серебряного возраста

Якутская республиканская офтальмологическая клиническая больница продолжает активную работу по поддержанию здоровья якутян почетного возраста. В селе Намцы в рамках реализации нацпроекта “Старшее поколение” в минувшие выходные открылся первый республиканский многопрофильный летний лагерь для ветеранов труда «Серебряные каникулы», куда незамедлительно с диагностическим визитом был направлен Стефан Георгиев, врач – офтальмолог, хирург, и Роза Алексеева, медицинская сестра клинико-диагностического отделения ГАУ РС(Я) «ЯРОКБ»

Порядка ста якутян серебряного возраста проведут все лето в комфортном лагере. Самые молодые из пребывают в возрасте 65 лет, именно в этом возрасте уже выявляются показания к хирургическому лечению глаз. Глаукома тем и коварна, что первое время может очень долго не давать о себе знать. К тому же, пожилой возраст чреват и другими хроническими заболеваниями, их обострением, соответственно, иногда наши бабушки и дедушки вполне могут списать «тяжесть» в глазах, к примеру, на низкое артериальное давление или головную боль.

«В республиканский Год Матери, оказывать помощь нашим матерям республики, ветеранам труда, женщинам почетного возраста, что воспитали не один десяток людей, продолжающих труд во благо Якутии – особенно приятно. Решение о визите в лагерь было принято задолго до его открытия, мы лично встречались с организаторами проекта, составляли список гостей лагеря, среди них уже имелись пациенты с установленным диагнозом «катаракта» либо «глаукома», им требовался именно личный прием хирурга, который будет их оперировать. Наш доктор каждому объяснил, сколько времени займет подготовка к стационару, сориентировал по датам госпитализации и выписки, рассказал, как проходит операция на глазах. Благодаря оборудованию последнего класса, все хирургическое лечение в ЯРОКБ проходит очень быстро. Безусловно, когда эту информацию предоставляет сам офтальмохирург, на душе становится спокойно, боязнь, переживания по поводу операции быстро покидают человека почтенного возраста. Спокойны становятся и родственники.

По итогу визита офтальмохирурга, выявлено 18 человек, которым показано хирургическое лечение глаз. Дальнейшая маршрутизация всех осмотренных пациентов в лагере, также будет отрабатываться совместно с организаторами проекта «Старшее поколение» — рассказал Иван Луцкан, главный врач ГАУ РС(Я) «ЯРОКБ»

«С глаукомой нельзя перенапрягаться. Ограничению подлежат как физические и психоэмоциональные нагрузки. Нельзя держать голову долго в положении наклона, пациентам с глаукомой вредно заниматься деятельностью, которая требует длительного наклона головы вперед. Это касается рисования, черчения, вязания, вышивания и подобных занятий. Необходимо сохранять ровное положение головы при работе за компьютером, просмотре телевизионных программ, чтении» — рекомендовал пациентам Доктор Георгиев.

Помните! Главная опасность глаукомы заключается в поражении зрительного нерва и его атрофии, что существенно влияет на зрение и может привести к полной слепоте. Нередко человек замечает проблему только при переходе болезни в запущенную стадию. На этом этапе даже грамотное лечение может оказаться неэффективным. Людям старше 40 лет нужно внимательнее относиться к своему здоровью, обращать внимание на симптомы.

Глазная больница принимает пациентов по направлению из ЦРБ либо поликлиники города. Центр неотложной офтальмологической помощи работает круглосуточно, без выходных, находится рядом с основным зданием больницы. Единый номер телефона: (84112) 500-707